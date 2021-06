Le joueur Christian Eriksen sort du silence après son malaise : « Je n’abandonnerai pas ! »ALERTE INFO 

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Le joueur danois revient de loin et il le sait. Le 12 juin dernier, lors du premier match de l’Euro2020 opposant le Danemark à la Finlande, le milieu offensif, Christian Eriksen a été victime d’un grave malaise cardiaque à la 42e minute.

Les équipes médicales présentes sur place, avaient alors rapidement pris en charge le joueur en lui prodiguant un massage cardiaque à l’aide d’un défibrillateur pendant près d’une dizaine de minutes, sous les regards attristés de ses camarades et de sa compagne, en larmes.

Christian Eriksen avait ensuite été évacué en urgence vers un hôpital de Copenhague dans un état stable pour y subir plusieurs examens. Quelques jours après ce drame qui a suscité une vague d’émotions dans la compétition, le joueur danois s’est exprimé au média italien Gazzetta dello Sport par le biais de son agent.

Ce dernier a expliqué qu’il promettait de se battre, précisant : « Je n’abandonnerais pas ! » avant d’ajouter : « Je me sens mieux maintenant, mais je veux comprendre ce qu’il s’est passé. » Le joueur de 29 ans qui a également profité de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui l’on soutenu depuis son accident : « Je tiens à vous remercier tous pour ce que vous avez fait pour moi. »

Selon TMZ, les médecins continuent de chercher la ou les causes qui ont conduit au malaise du jeune joueur danois en plein match. Eriksen reste en observation mais semble être sur la voie du rétablissement, pour le plus grand bonheur de ses collègues et de ses proches mais aussi des supporters qui ont été nombreux à réagir suite à son accident.

