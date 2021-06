Météo. Un épisode de fortes chaleurs prévu sur l’ensemble du pays

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Il va faire chaud, très chaud. Météo France annonce un épisode de fortes chaleurs qui dépasseront plus de 35°C au plus chaud de la journée dans certaines régions de France.

Casquette et bouteille d’eau sont fortement recommandées ! Durant cette semaine du 14 au 20, de fortes chaleurs sont attendues sur le pays.

Dans certaines régions, on « attend plus de 35 °C au plus chaud de la journée sur le pourtour méditerranéen et localement les plaines d’Aquitaine » fait savoir Météo France via un communiqué. L’ensemble du territoire connaîtra quant à lui des températures généralisées de 30 °C à l’exception des régions proches de la Manche.

Le mercredi 16 juin devrait même connaître un pic de chaleur dans plusieurs régions de France, de la Nouvelle-Aquitaine au Centre mais aussi sur l’Ile-de-France et la façade Est du pays, précise Météo France. Cet épisode de chaleur connaîtra une dégradation qui arrivera par l’ouest au cours de la fin de journée de ce mercredi. Cette dernière progressera vers l’est du pays au cours des jours suivants, ce qui entraînera des baisses de températures sur l’ensemble du territoire.

Une pic de chaleur inhabituel pour un mois de juin ?

Cet épisode de fortes chaleurs reste inhabituel en cette période de l’année, soulignent les météorologues. En juin 2019, le pays avait connu d’importantes chaleurs avec des températures atteignant jusqu’à 46° qui avaient été enregistrées comme dans l’Hérault. D’autres épisodes de chaleurs ont été enregistrés en juin 2003 avec des températures atteignant les 40°C comme à Mont-de-Marsan et 39°C à Biarritz ou Albi.

