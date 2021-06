Le Festival Solidays annonce une édition gratuite, uniquement réservée aux soignants

Posted by La Rédaction on. Updated:

Les organisateurs du festival ont annoncé une édition spéciale qui aura lieu le 4 juillet en l’honneur et exclusivement pour les soignants. Alors que l’édition 2021 a été annulée il y a quelques semaines, un festival exclusif se tiendra tout de même pour une 23ème édition inédite.

Elle sera « gratuite et réservée aux femmes et aux hommes qui font vivre la santé » peut-on lire dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux par le festival Solidays. Celui-ci y évoque la covid-19 et des « soldats de la première ligne » qui « sont les soignants ». « Leur dignité, leur courage et leur dévotion méritent d’être salués encore une fois ». C’est donc pour leur rendre hommage et pour les remercier que les organisateurs ont créé cette édition spéciale du festival.

Un évènement organisé grâce au soutien des partenaires des Solidays

Grâce « au soutien généreux de partenaires fidèles de Solidays » le festival se tiendra à l’Hippodrome de Paris-Longchamp et sera accessible aux soignants en s’inscrivant sur le site solidays.com. Un tirage au sort sera effectué parmi les inscrits. Les gagnants pourront bénéficier d’une invitation personnelle et non cessible pour deux personnes.

Les artistes qui devraient être une dizaines n’ont pas encore été dévoilés

Après l’annulation de ses deux dernières éditions en raison des conditions sanitaires cette édition spéciale « Merci aux soignants » sera l’occasion de renouer avec le public. Lors de sa dernière édition en 2019 le festival avait rassemblé 228 000 spectateurs.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site des Solidays :

Dimanche 4/07, #Solidays fait son come-back pour une édition inattendue, gratuite et réservée aux femmes et aux hommes qui font vivre la santé.

🏁 Top départ des inscriptions : https://t.co/Digw9SCbqy#MerciAuxSoignants pic.twitter.com/ya5STPRemq — Festival Solidays (@Solidays) June 10, 2021

Par Marion Hauptmann