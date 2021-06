Paris. Amandine Chaignot aux commandes du restaurant éphémère « L’Essence des Goûts »

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

La cheffe du restaurant Pouliche de Paris, a pris durant trois jours les commandes d’un restaurant éphémère « flexitarien » niché au cœur du VIIe arrondissement de la capitale. De nombreuses célébrités ont fait le déplacement pour l’occasion.

Intitulé « L’essence des Goûts », ce restaurant parisien éphémère imaginé par la marque Land Rover a pris ses quartiers dans le VIIe arrondissement de Paris pour trois jours. Trois jours au cours desquelles les clients ont pu profiter d’un cadre agréable pour y manger plus éco-responsable et pour y parler automobile.

Un cadre urbain et gustatif

Deux ingrédients qui ont pu être possibles grâce à la célèbre marque anglaise automobile qui a déjà équipé deux de ses modèles avec la technologie FlexFuel, rendant compatible ces deux véhicules au Superéthanol E85 : un carburant français, réduisant fortement les gaz à effet de serre tout en permettant de ne pas s’acquitter d’un malus.

Ce restaurant a misé sur la cheffe Amandine Chaignot pour prendre les commandes de cet établissement éphémère durant trois jours (17, 18 et 19 juin 2021) afin de faire profiter ses clients d’une carte flexitarienne qui privilégiera des ingrédients de qualité, des produits locaux et respectueux de l’environnement. Contrairement au régime végétarien, le flexitarisme ne bannit aucun aliment en réduisant la consommation d’aliments d’origine animale.

« L’idée de créer un restaurant éphémère avec Land Rover qui illustrerait le meilleur de nos 2 univers, la cuisine et l’automobile hybride, m’a beaucoup plu. Ce projet m’a inspiré une carte flexitarienne mêlant beaucoup de végétal et des pièces de choix issus d’un circuit court et raisonné comme je le fais toujours. Je suis allée chercher les meilleurs produits de la saison pour des recettes twistées avec un petit côté British évidemment ! Je suis ravie de me lancer dans cette expérience inédite et j’ai hâte de retrouver les gourmands & gourmets parisiens à L’Essence des Goûts ! » a déclaré la cheffe Amandine Chaignot qui est connue pour avoir fait partie des jurés de la saison 4 de MasterChef France aux côtes des deux autres chefs Frédéric Anton et Yves Camdeborde.

Plusieurs célébrités présentes pour l’occasion

Le restaurant s’est installé au cœur du VIIe arrondissement de Paris, au Garage Chevert, un ancien atelier automobile qui a subi une importante réhabilitation pour l’occasion afin de faire de cet établissement, un restaurant fonctionnel. Quarante places sont disponibles pour venir déguster ce menu déjeuner au prix de 39 € /par convives. Des places qui ont uniquement été accessibles sur réservation en ligne.

La chanteuse Elodie Frégé et la comédienne, Laetitia Milot, ont fait le déplacement pour venir savourer cette cuisine flexitarienne tout comme l’ancienne Miss France 2007, Rachel Legrain-Trapani et le candidat de télé-réalité, Valentin Leonard.

À la tête du restaurant Pouliche, situé dans le Xe arrondissement de Paris, la cheffe Amandine Chaignot propose toute l’année une cuisine fraîche, à base de produits de qualité, sourcés auprès d’artisans engagés, respectueux des sols et des hommes. Des plats flexitariens y sont proposés quotidiennement ainsi qu’une offre 100% végétarienne tous les mercredis.

Par Jérémy Renard