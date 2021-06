Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Une mère et son fils ont été pris au piège dans leur véhicule ce samedi alors qu’ils circulaient sur la route de Briis à Marcoussis (Essonne), quand de violents orages se sont abattus sur le département.

Ce vendredi, d’importantes pluies accompagnées de violents orages se sont abattus sur l’Ile-de-France en fin d’après-midi. Dans l’Essonne, une mère et son fils qui circulaient sur la route de Briis, dans la commune de Marcoussis, se sont retrouvés pris au piège dans leur véhicule quand l’eau est subitement montée.

Paniquée, la maman âgée de 28 ans qui se trouvait avec son fils de 4 ans, a crié par la fenêtre de son véhicule pour appeler de l’aide. Plusieurs riverains situés rue des Ruelles se sont alors précipités vers le véhicule pour les aider à sortir. « On a entendu crié, donc on a pas hésité ! J’ai pris le petit en pleurs en le faisant passer par la fenêtre avant de le prendre dans mes bras. » nous raconte Margot.

La maman, en état de choc qui ne voulait pas quitter son véhicule, a finalement été raisonnée pour sortir à son tour de la voiture qui commençait à être immergée. La mère et son fils qui ont été pris en charge par les riverains n’ont forte heureusement pas été blessés. Le véhicule dont le moteur a été noyé, a quant à lui été remorqué en début de soirée.

Ce n’est pas la première fois qu’un véhicule se retrouve pris au piège dans cette zone. En 2016, une autre voiture avait déjà été bloquée par la montée rapide des eaux sur cette route qui se situe dans une cuvette en bordure des champs, non loin d’un bassin de rétention. Le département de l’Essonne a été particulièrement touché par les inondations ce vendredi. Des intempéries qui ont occasionné des chutes d’arbres et des inondations sur des routes, des caves et des maisons. La RN20 et la Nationale 118 ont également été touchées.

Le véhicule, une Mercedes dont le moteur a été noyé, a été remorqué en début de soirée / Photo Margot Gomes

