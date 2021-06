France. Séquestré, battu à mort puis enterré pour un banal vol de console de jeux

Posted by La Rédaction on. Updated:

C’est un faits particulièrement sordide qui s’est produit ce week-end à Châtellereault, une commune située dans le Centre-Ouest de la France.

Une histoire qui fait froid dans le dos ! Un père et son fils et deux autres suspects ont été appréhendés par la police. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir séquestré et battu à mort un homme dans un appartement avant de l’enterrer, rapporte La Nouvelle République.

Selon nos confrères, c’est un « banal vol d’objets courants de type hifi ou console de jeux vidéo » qui serait à l’origine de ce crime sordide dans cette commune pourtant habituellement tranquille.

Les auteurs des faits ont tous été appréhendés. Ils doivent être présentés à la justice ce mardi 22 juin 2021 en vue de leur mise en examen par un juge d’instruction du pôle criminel de Poitiers, fait savoir le quotidien régional.

Ce dernier qui précise que les auteurs, issus du quartier de Châteauneuf se connaissent tous.

Par La Rédaction