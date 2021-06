Disparition de Lucas Tronche : des ossements et un sac à dos retrouvés dans le Gard pourraient être ceux de l’adolescent

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Après six ans de recherches, les ossements retrouvés ce jeudi 24 juin au matin à Bagnols-sur-Cèze, pourraient être ceux de Lucas Tronche, l’adolescent de 15 ans porté disparu en 2015.

La victime, sans histoire, n’avait plus donné signe de vie depuis le 18 mars 2015 après avoir disparu à Bagnols-sur-Cèze, une commune située dans le département du Gard. L’enquête qui piétinait depuis près de six ans pourrait connaître une issue après la découverte ce jeudi, d’ossements et d’un sac à dos qui pourraient être ceux de la victime.

Le procureur de la République de Nîmes a toutefois indiqué à la presse que « des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements » allaient être réalisés.

De son côté, Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnols-sur-Cèze, s’est exprimé au micro de BFMTV. Ce dernier « Je comprend le procureur qui a besoin de certitude. » indique l’élu qui ajoute « Il y a beaucoup de faisceaux présomption qui laissent penser que ce sont les restes de Lucas qui ont été retrouvés. »

De leurs côtés, les parents de la victime ont identifié le sac retrouvé près des ossements. Sac qui appartiendrait à Lucas Tronche, disparu depuis maintenant près de 6 ans. « C’est l’emplacement sur lequel on s’est concentré pour rechercher » a précisé le maire.

À ce jour, le mystère sur sa disparition n’a toujours pas été élucidé. L’enquête se poursuit et toutes les thèses sont envisagées.

