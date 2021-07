France. Les mouches, nouvelles bêtes noires des français cette année

Posted by La Rédaction on

Elles envahissent les foyers depuis la fin du mois de juin et il est difficile de s’en débarrasser. Mais alors pourquoi ces insectes sont-il plus présents sur notre territoire cette année ?

Depuis quelques jours, les mouches qui sévissent plus particulièrement dans les campagnes, ont pris massivement possession des villes. On peut parfois compter jusqu’à une dizaine de ces insectes volants par habitation, devenant ainsi la proie des habitants qui ne peuvent plus ouvrir une porte ou une fenêtre sans en faire rentrer d’avantage.

Mais alors pourquoi la mouche est-elle plus particulièrement présente dans nos foyers cette année ? Car si l’été ne s’est pas réellement installée en France, les températures ont été particulièrement élevées dès la mi-juin, avec une alternance de phénomènes orageux accompagnés par d’importantes pluies qui ont balayé le territoire.

Jusqu’à 1000 œufs en 5 pontes

La température impacte fortement sur la prolifération des mouches qui apprécient la chaleur et l’humidité. Une chaleur étouffante qui s’est installée sur le territoire depuis quelques jours et qui accentue le développement des larves de mouche. En effet, dès que ces deux conditions sont réunies, la mouche peut alors pondre jusqu’à 1000 œufs en 5 pontes. Si ces insectes sont fortement intéressés par les fortes températures, les mouches de foyers plus communément appelées mouches domestiques sont attirées par les odeurs (fumier, ordures ménagères…) et il est difficile de s’en débarrasser.

Toutefois, de nombreuses solutions existes pour repousser ces insectes hors de vos foyers; comme l’installation de moustiquaires sur vos portes et fenêtres. Il est également recommandé de créer régulièrement des courants d’air. La mouche est très sensible aux odeurs et particulièrement aux huiles essentielles comme le géranium rosat, le basilic, la citronnelle, la menthe poivrée, la lavande ou encore l’eucalyptus qui ont tendance à repousser ces insectes.

