Une vidéo d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé fait polémique après des propos racistes anti-asiatiques

Depuis quelques heures, une vidéo montrant les deux joueurs de l’Équipe de France, tenir des propos racistes fait polémique sur les réseaux sociaux.

Depuis leur élimination de l’Euro 2021 en 8e de finale face aux Suisses, les joueurs de l’Équipe de France se sont plutôt montrés discrets sur les réseaux sociaux. Nombreux d’entre eux ne digèrent pas leur défaite face à l’équipe de la Nati qui est parvenue à sortir les bleus à l’issue de la séance de tirs au but.

Pour la majorité des bleus, cette défaite leur permettra de mieux rebondir pour la coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Une vidéo polémique d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé

Les joueurs qui ont depuis rejoint leurs familles pour les vacances d’été souhaitent désormais se ressourcer, loin de la foule et des médias. Mais pour deux d’entre eux, les vacances d’été ne commencent pas comme ils l’espéraient. C’est le cas d’Antoine Griezmann et son acolyte Ousmane Dembélé qui font parler d’eux depuis quelques heures sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo dans laquelle les deux hommes se sont filmés en train de se moquer de personnes asiatiques.

« Dynamiques, ils sont aérodynamiques », « Toutes ces sales gueules… », « Oh putain, la langue », « Vous êtes en avance ou vous êtes pas en avance dans votre pays, ouais ? » peut-on entendre de la part des deux joueurs de l’Équipe de France qui se trouvent dans une chambre d’hôtel, se moquant ainsi du staff de l’établissement qui s’active à résoudre un problème de téléviseur.

La vidéo qui remonterait à l’été 2019 durant un stage effectué par le Barça au Japon passe très mal auprès du Japon où Antoine Griezmann a été annoncé comme étant l’une des têtes d’affiche du prochain jeux vidéos, à savoir PES2022. D’autant plus que le joueur du FC Barcelone a été nommé ambassadeur officiel du jeu des cartes à jouer du titre Yu-Gi-Oh !

Mais si cette première séquence fait déjà énormément réagir, une deuxième séquence fait de nouveau polémique. Dans une vidéo publiée sur le compte officiel du FC Barcelone en date du 1er août 2019, on peut-y entendre Antoine Griezmann se moquer à nouveau de la communauté asiatique en imitant de manière moqueuse la lange. Vidéo qui aurait été tournée à la même période du stage des deux joueurs.

Les deux joueurs réagissent après la polémique

Suite à ces images, de nombreux internautes ont demandé aux marques dont l’éditeur Konami, de ne plus travailler avec l’attaquant barcelonais. Antoine Griezmann a réagi ce lundi sur son compte Twitter suite à la polémique : « Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. » a déclaré l’attaquant des bleus.

Son partenaire de jeu, Ousmane Dembélé, s’est également exprimé sur son compte Instagram :

