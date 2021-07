Covid-19. Le gouvernement recommande « d’éviter l’Espagne ou le Portugal » pour les vacances d’été

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Depuis quelques jours, les autorités s’inquiètent de la progression du variant Delta, notamment en Espagne et au Portugal. Invité ce jeudi matin sur France 2, le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes au sein du gouvernement, a mis en garde les français qui souhaiteraient partir vers ces deux destinations pour les vacances d’été.

L’épidémie du Covid-19 est toujours présente en Europe. Si le nombre de nouveaux cas avait considérablement diminué, avec près de 500 cas journalier au 28 juin, la courbe épidémique est en nette progression depuis quelques jours suite à la progression rapide du variant Delta en Europe.

« Évitez l’Espagne et le Portugal dans vos destinations » Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes.

Ce jeudi matin, Clément Beaune, le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, était l’invité de France 2 pour faire un point sur la situation. Ce dernier qui s’est alarmé de la montée en puissance du variant Delta au Portugal et en Espagne (plus précisément en Catalogne), a demandé la plus grande vigilance aux Français qui souhaiteraient partir vers ces deux destinations pour les vacances d’été : « Pour ceux qui n’ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l’Espagne, le Portugal dans vos destinations. » a fait savoir Clément Beaune qui a précisé qu’il fallait mieux rester en France ou dans un pays voisin autre que l’Espagne et le Portugal.

« On a une situation particulièrement préoccupante, notamment au Portugal où ils prennent, heureusement, des mesures » a ajouté ce dernier. Face à la montée soudaine du variant Delta, les autorités portugaises ont décidé de rétablir le couvre-feu dans 45 villes depuis le début du mois de juillet, pour limiter ainsi la progression du virus dans le pays.

De son côté, Clément Beaune s’est montré plus confiant envers la Grèce qui a mis en place des protocoles sanitaires plus strictes pour les personnes qui souhaitent venir cet été dans le pays. « Un pays comme la Grèce par exemple qui avait fait preuve d’un peu de laxisme ces dernières semaines a renforcé son dispositif de contrôle des entrées. Tant mieux, je pense que ça rassure aussi les touristes, les Français, qui vont aller en Grèce. » a fait savoir le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes.

Pour les français qui souhaiteraient se rendre en Grèce, un examen médical en laboratoire, ou un dépistage aléatoire à la Covid-19 (test antigénique rapide) pourra être exigé par les autorités lorsque les voyageurs arriveront sur le territoire.

