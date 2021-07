Olivier Véran fait le point sur la situation épidémique et la vaccination en France

Posted by La Rédaction on. Updated:

Invité dans la matinale de France Inter ce jeudi matin, le Ministre de la santé, Olivier Véran a évoqué de nombreux sujets d’actualité autour de l’épidémie et de la vaccination.

Le variant Delta progresse en France. Selon le ministre, ce variant fortement contagieux se développe actuellement en France et devrait devenir majoritaire probablement dès ce weekend.

Il explique « Le variant Delta est apparu il y a quelques semaines dans notre pays et il est 60 % plus contagieux que les autres souches virales. Il est en train de remplacer progressivement tous les autres virus qui existaient de la souche coronavirus. Il sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement ce week-end. Il entraîne à nouveau une augmentation des contaminations en France et dans les pays qui nous entoure. Le taux d’incidence remonte ».

.@OlivierVeran : "Le variant delta est plus contagieux, il est en train de remplacer toutes les autres souches. Il sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement ce week-end." #le79Inter pic.twitter.com/wQcWg3VYqS — France Inter (@franceinter) July 9, 2021

Questionné par une auditrice sur la durée d’efficacité du vaccin, Olivier Véran évoque qu’un débat existe sur une possible troisième injection.

« Quand on regarde 6 mois, 8 mois, 10 mois après la vaccination, le taux d’anticorps dans votre organisme reste à un niveau élevé et confère une bonne protection. Il ne vous aura pas échappé qu’il y a un débat sur une 3e injection possible pour venir renforcer l’immunité des personnes qui sont vaccinées. Ce qui semble faire consensus sur le plan scientifique c’est un nouveau rappel (3e dose) chez les personnes dont l’immunité est très fragile. On fait déjà des troisièmes injections dans notre pays pour les personnes qui sont immunodéprimées. »

Le ministre a ensuite précisé qu’il ne compte pas faire payer les Français pour les tests de dépistage contre le covid-19. Précision donnée après avoir mis fin à la gratuité des tests PCR pour les touristes étrangers.

LIRE AUSSI – Covid-19. Le gouvernement recommande « d’éviter l’Espagne ou le Portugal » pour les vacances d’été

« Je préfère garder un outil de mesure le plus concret, le plus efficace possible et le plus territorialisé possible […] Pour le moment nous restons sur des modalités de remboursement et de prise en charge. »

.@OlivierVeran : "Le taux d'incidence remonte, même s'il est beaucoup plus faible. Mais le plus important, c'est la dynamique épidémique : chaque semaine, il y a environ 50% de contaminations en plus que la précédente. Nous devons être vigilants." #le79Inter pic.twitter.com/dIBsrIf6O9 — France Inter (@franceinter) July 9, 2021

En ce qui concerne les vacances en Espagne et au Portugal, pays dans lesquels l’épidémie est repartie à la hausse, le ministre a tenu à rassurer les Français ayant déjà réservé leur vacances. Il rappelle que le pass sanitaire européen permet la circulation des personnes vaccinées et protégées entre les pays.

« Sur le site (Internet) du Quai d’Orsay, vous avez la liste des pays classés en rouge orange etc. En Europe on a ce système de pass sanitaire qui permet cette circulation aux personnes vaccinées et protégées. Pas de panique pour les Français qui ont réservé des vacances en Espagne et au Portugal dès lors qu’ils ont le pass sanitaire et qu’ils sont habilités à y circuler, nous les laissons circuler. »

En parlant de la vaccination obligatoire pour les soignants, Olivier Véran note que trop peu le sont en particulier dans les Ehpad. Il y a environ 60% du personnel en Ehpad vacciné actuellement.

« C’est trop peu. Il nous faut convaincre, on voit que la couverture vaccinale augmente, elle est passée de 52 à 60 % en l’espace d’un mois. Il faut que ça aille plus vite. J’ai réuni toutes les fédérations hospitalières, d’Ehpad ainsi que les ordres professionnels qui se sont engagés par écrit disant que, si la situation le nécessite, on peut tendre vers une obligation. Ce ne serait pas une première dans notre histoire. »

En effet, des vaccinations obligatoires ont déjà été imposées en France.

« En 1991, la vaccination est devenue obligatoire contre l’hépatite B pour tous les soignants. Quelques années auparavant la vaccination était devenue obligatoire contre la Diphtérie, le Tétanos et la poliomyélite pour tous les soignants. »

.@OlivierVeran : "Nous menons une concertation sur la vaccination des soignants. Depuis qu'on parle de cette question, la couverture vaccinale augmente chez les personnels d'Ehpad, mais il faut que ça aille plus vite. A ce stade, aucune décision n'a été prise." #le79Inter pic.twitter.com/6turktbMUW — France Inter (@franceinter) July 9, 2021

.@OlivierVeran : "Ma conviction profonde, c'est que la couverture vaccinale des soignants va augmenter. En Italie, il a suffi de considérer que la vaccination serait obligatoire pour qu'on monte à 97% de couverture vaccinale des soignants." #le79Inter pic.twitter.com/YD7KF6qiee — France Inter (@franceinter) July 9, 2021

Par Marion Hauptmann