États-Unis. Les images impressionnantes d’un manège qui manque de basculer en arrière avec des passagers

La soirée a bien failli tourner au drame dans cette fête foraine située dans la ville de Traverse City, dans l’État du Michigan, aux États-Unis. Un manège rempli de passagers a failli basculer en arrière.

L’incident qui aurait pu être dramatique, s’est produit ce jeudi soir, rapporte le média local Up North Live. Alors que le 95e festival annuel de la Cerise battait son plein dans la ville de Traverse City, un incident est survenu sur l’un des manèges qui avait été installé pour l’occasion. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux qui ont fait le tour du monde en l’espace de quelques heures, on peut-y voir le manège « Magic Carpet Ride » manquer de basculer dans le vide, celui-ci n’étant plus fixer au sol tandis que des dizaines de clients se trouvent dessus.

De nombreux témoins se sont alors précipités sur l’attraction pour la stabiliser en faisant contre poids, ce qui a permis au manège de ne pas basculer en arrière.

L’attraction a pu s’arrêter et l’ensemble des passagers ont pu descendre sans encombre. L’incident n’a fait aucun blessé grâce à la réaction rapide des témoins. Le manège a été aussitôt démonté le vendredi matin et renvoyé à son fabricant afin que des vérifications de sécurité soient faites sur ce dernier.

