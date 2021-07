5 bonnes raisons d’utiliser des tampons d’entreprise écologiques

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

L’écologie est devenue l’une des principales préoccupations dans le monde. Avec la dégradation de la biodiversité et les diverses pollutions, la planète est en état d’alerte. De nombreuses actions ont donc été menées et aujourd’hui, beaucoup continuent pour réduire ce fléau. La majorité des entreprises a commencé à adopter de nouvelles pratiques et habitudes pour la préservation de notre environnement. Nous pouvons compter parmi leurs actions l’utilisation des tampons d’entreprise écologiques. Mais quels sont les avantages de ces derniers ? Focus sur 5 bonnes raisons d’avoir recours à des cachets d’entreprise écologiques.

La durabilité dans le temps

Le tampon encreur professionnel traditionnel (que vous pouvez commander sur Otypo.com) peut être utilisé pendant plusieurs années. Mais il faut savoir qu’en optant pour un tampon écologique, vous êtes sûr de le garder actif encore plus longtemps, étant donné qu’il est réputé pour sa robustesse et sa durabilité. En effet, les tampons dont la monture est constituée de matériaux écologiques sont idéaux pour une utilisation quotidienne à haute intensité, de quoi permettre à vos collaborateurs de travailler avec plus d’efficacité et de rapidité.

Si vous devez d’ailleurs changer l’inscription contenue sur vos tampons, vous n’aurez plus besoin de jeter l’ensemble de l’outil. Il suffit de jeter et changer uniquement l’empreinte.

Utiliser un tampon d’entreprise écologique : un geste pour l’environnement

Nous vivons et évoluons dans une société de consommation. De ce fait, nous accumulons de nombreux déchets qui ne sont pas favorables à l’environnement. En effet, la plupart d’entre eux ne sont ni recyclables ni biodégradables. Le fait d’avoir recours à un tampon d’entreprise écologique permet avant tout de réduire nos déchets grâce aux recyclages des plastiques qui constituent la monture de celui-ci. Ces outils limitent également les diverses pollutions qui, comme nous le savons, sont de véritables fléaux dans le monde. Si l’utilisation des tampons d’entreprise écologique ne met pas directement un terme à ce problème, ce geste contribue au moins à l’amélioration de la situation actuelle.

De l’encre écoresponsable

L’encre utilisée est aussi un critère à prendre en considération pour choisir un tampon encreur écologique. En effet, la plupart des cachets traditionnels s’utilisent avec de l’encre à base d’huile, contrairement aux tampons écologiques qui s’utilisent avec de l’encre à base d’eau. Cette dernière est d’ailleurs plus pratique lorsque vous décidez de nettoyer l’empreinte. De plus, elle est préférable à son homologue, car le papier l’absorbe rapidement. De ce fait, elle prévient toute maladresse qui pourrait tacher le papier.

Le tampon d’entreprise écologique : l’allié pour le compte en banque

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les cachets écologiques sont vraiment durables dans le temps par rapport aux tampons conventionnels. Si ces derniers ont une durée de vie de 2 ans en moyenne, les modèles écologiques durent quant à eux plus longtemps. Le calcul est simple : vous économiserez beaucoup d’argent, car le délai de renouvellement des outils est plus long. Son adoption fera donc considérablement plaisir à votre comptable. En parallèle, vous avez la possibilité de consacrer une partie du budget alloué aux tampons encreurs à d’autres activités importantes de l’entreprise ou au bien-être de tous les collaborateurs.

Un prix plus intéressant

Plusieurs marques proposent aux entreprises de nombreux modèles de tampons encreurs manuels et automatiques. Il est donc évident que leur prix varie aussi. Nous avons tendance à penser que les produits écologiques sont plus chers. Cependant, il a été constaté que les tampons d’entreprises respectueux de l’environnement sont moins coûteux que ceux qui sont faits en métal, par exemple. Vous pouvez en effet avoir un tampon écologique à partir de 29 €, alors qu’un modèle traditionnel coûte plus de 40 €. Afin de décrocher le meilleur tampon écologique à petit prix, nous vous conseillons de consulter plusieurs sites et de faire des comparaisons.

Tampon manuel VS tampon automatique : lequel choisir ?

Les tampons se déclinent en deux versions : les tampons manuels et les tampons automatiques. Les deux remplissent les mêmes tâches, mais se différencient par leur composition. La première version est livrée avec un encreur indépendant, alors que l’encreur de la seconde version est directement intégré dans l’outil. Cette automatisation permet principalement d’assurer des marquages uniformes ainsi qu’une rapidité des gestes, ce qui rend le mécanisme automatique idéal pour une utilisation à haute intensité. Le tampon manuel est quant à lui destiné à un usage occasionnel.

Comme cachets d’entreprise sont des outils indispensables pour la gestion de cette dernière, les hauts responsables doivent bien savoir les choisir. Il faut dire que les tampons d’entreprise écologiques sont à privilégier à cause des avantages qu’ils offrent. Comme vous l’avez pu constater, ces accessoires respectueux de l’environnement sont à la fois résistants et peu coûteux. De quoi vous permettre de travailler en toute sérénité tout en faisant des économies considérables. N’hésitez donc pas à opter pour un tampon d’entreprise écologique. Vous ne serez pas déçus.