Attaque dans une boutique Bouygues Telecom à Claye-Souilly : Le visage de Théo bouleverse les internautes après l’assassinat du jeune vendeur

#Théo, 18 ans, bachelier, entrain de travailler.



Une victime dont on ne parlera plus au bout de trois jours et pour laquelle personne ne se mettra à genoux.



Victime d’un migrant sénégalais, mais aussi de tous ceux qui provoquent cette situation.



Paix à ton âme. #ClayeSouilly pic.twitter.com/Z9Yi3ppO53