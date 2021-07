Extension du pass sanitaire, vaccination obligatoire pour les soignants : retour sur l’allocution d’Emmanuel Macron

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Ce lundi 12 juillet, le Président de la République a fait de nouvelles annonces suite à la situation sanitaire menacée par l’arrivée d’une quatrième vague en raison de la montée en puissance du variant Delta.

ÉDITION SPÉCIALE ANNONCE D’EMMANUEL MACRON DU 12 JUILLET 2021 La vaccination désormais obligatoire pour l’ensemble des soignants et non soignant qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad ou encore les maisons de retraite. Une mesure qui concerne également les professionnels de santé et bénévoles qui travaillent auprès des personnes âgées, y compris à domicile. L’extension du pass sanitaire dans les lieux publics. Celui-ci s’applique aux : les cafés, restaurants, centres commerciaux, parc de loisirs, avions (vols intérieurs), trains, bus et cars longs trajets. L’assurance chômage « pleinement mise en oeuvre dès le 1er octobre »

Après une baisse des contaminations, le variant Delta va-t-il reprendre le dessus. C’est ce que craignent de nombreux professionnels de santé mais aussi les membres de l’exécutif.

Face à la situation qui risque pourrait être amenée à se dégrader dans les prochaines semaines, Emmanuel Macron s’est exprimé ce lundi soir, en annonçant de nouvelles mesures afin de limiter au mieux la propagation du variant Delta qui est déjà très présent en Europe.

Cette allocution qui intervient à la suite d’un conseil de défense sanitaire qui s’est tenu ce lundi matin.

La vaccination désormais obligatoire pour l’ensemble des soignants

C’est l’une des premières mesures fortes annoncées ce lundi soir par le chef de l’État. Rendre la vaccination obligatoire pour l’ensemble des soignants et non soignant qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad ou encore les maisons de retraite. Une mesure qui concerne également les professionnels de santé et bénévoles qui travaillent auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

L’ensemble de ces professionnels « auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner », c’est à dire avoir reçu les deux doses de vaccination pour pouvoir exercer. Passé ce délai, ces derniers pourront être soumis à des sanctions. Emmanuel Macron qui a par ailleurs rappelé que des contrôles seront mis en œuvre après cette date.

La Nation doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise. À notre jeunesse, qui a tant sacrifié alors qu’elle risquait peu pour elle-même. À nos aînés, qui plus que les autres ont craint pour leur vie. pic.twitter.com/ThI91q1gzK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021

L’extension du pass sanitaire dans les lieux culturels

Si la vaccination n’est pas obligatoire pour l’ensemble de la population, le pass sanitaire va quant à lui être étendu pour limiter la propagation du variant Delta. Le pass sanitaire qui sera désormais obligatoire pour les cafés, restaurants, centres commerciaux, parc de loisirs, avions (vols intérieurs), trains, bus et cars longs trajets.

Les personnes non-vaccinées ne pourront donc plus accéder à ces lieux qui seront dans l’obligation de demander systématiquement le pass sanitaire. Pour les personnes non-vaccinées, un test négatif de moins de 48 heures ou un test positif attestant du rétablissement du Covid-19 leur sera alors demandé pour pouvoir accéder à ces lieux concernés. Le pass sanitaire qui s’appliquera à tous les lieux et évènements recevant plus de 50 personnes (contre 1000 actuellement), et sera obligatoire dès le 21 juillet.

Celui-ci qui s’appliquera aux personnes âgées de plus de 12 ans qui seront concernées par cette nouvelle mesure.

Le chef de l’État recommande aux français de se faire vacciner.

L’assurance-chômage « pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre »

Emmanuel Macron a profité de son allocution sur les nouvelles mesures sanitaires pour présenter ses objectifs de fin de mandat, et plus particulièrement de son projet sur la réforme des retraites : « La réforme de l’assurance-chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre, autour d’une volonté simple : en France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu’en restant chez soi. » a déclaré le chef de l’État ce lundi soir.

Par Jérémy Renard