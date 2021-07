Pass sanitaire. Ce qu’il faut savoir sur l’extension de ce document qui va changer la vie des français

Posted by La Rédaction on. Updated:

Après l’annonce d’hier soir, Emmanuel Macron va mettre en place l’extension du pass sanitaire en France, voici les détails importants à retenir concernant ces mesures.

En réponse à la montée des contaminations en France dues au variant delta, le pass sanitaire va donc être étendu à de nombreux lieux publics dès lors qu’ils rassemblent plus de 50 personnes contre 1000 jusqu’à présent. Ce document sera exigée pour toute personne âgée de plus de 11 ans.

Lors de vos déplacements dans des lieux soumis au pass sanitaire, il sera obligatoire de présenter le QR code attestant une vaccination complète, un test PCR de moins de 48h ou un certificat de rétablissement du covid-19. En ce qui concerne le QR code de vaccination, il est possible de le présenter en format numérique sur l’application TousAntiCovid, ou au format papier, remis lors de la deuxième injection ou à imprimer depuis le site de l’assurance maladie.

Cette preuve devra être présentée dans les lieux concernés dès le 21 juillet, puis en août pour une deuxième phase d’extension des mesures. Il s’agit par là de limiter les contacts et donc les contaminations et de tenter de faire reculer le variant delta qui progresse en France et en Europe. Ce dernier est beaucoup plus transmissible que les variants précédents et nécessite donc une vaccination massive pour tenter de contrer une quatrième vague qui commence déjà à se dessiner.

Une première mesure dès le 21 juillet

La première échéance donnée par le président de la république est celle du 21 juillet. A cette date, le pass sanitaire sera rendu obligatoire dans les théâtres, musées, cinémas, discothèques, dans les évènements comme les salons, les expositions ou les événements culturels ainsi que dans les festivals, les concerts et les parc de loisirs et d’attractions.

Ces mesures concernent à la fois les visiteurs de ces lieux mais également tous les salariés qui y travaillent. Comme expliqué par le président de la république lors de son allocution « Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu’ils soient d’ailleurs clients, usagers ou salariés » a précisé le chef de l’État ce lundi soir.

La deuxième échéance au mois d’août

Le mois d’août marquera une seconde extension des mesures. Après qu’une loi aura été votée par le Parlement, le pass sanitaire s’étendra à d’autres lieux accueillant du public. Il devra alors être présenté à l’entrée des bars, des restaurants, des centres commerciaux, dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite et dans tous les établissements médicaux, mais aussi lors des voyages en train ou en avion. Les transports en commun comme les TER, RER, les métros et les bus ne seront pas concernés par ces mesures.

Enfin le pass sanitaire aux frontières va être renforcé. Ainsi on peut lire sur le site du gouvernement : « le pass sanitaire aux frontières est mis en œuvre dans le cadre du certificat vert européen et du contrôle sanitaire aux frontières. Il permet de sécuriser l’entrée sur le territoire métropolitain, de faciliter la mise en œuvre des mesures de contrôle sanitaire aux frontières ainsi que de lutter contre la falsification des documents de preuves. »

Les mesures mises en places pourraient être modifiées en fonction de l’évolution de l’épidémie en France. Pour le moment, « L’utilisation du pass sanitaire est aujourd’hui autorisée au plan juridique jusqu’au 30 septembre 2021 par la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire. » informations présentes sur le site du gouvernement.

Toutes les informations officielles concernant le pass sanitaire sont à retrouver sur le site du gouvernement.

