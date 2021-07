SEGA dévoile les mondes merveilleux de Super Monkey Ball Banana Mania !

Posted by La Rédaction on

SEGA a sorti un tout nouveau trailer « Wondrous Worlds » pour Super Monkey Ball Banana Mania, la version modernisée en HD des trois jeux Super Monkey Ball, qui arrivera sur PC et consoles le 5 octobre 2021.

Roulez à travers les paysages luxuriants de Jungle Island, accordez-vous une journée spa dans la Bubbly Washing Machine, ou évoluez dans le labyrinthe vicieux du Dr. Bad-Boon pour mener à bien votre quête afin de sauver vos bananes adorées ! Ce remaster fidèle bénéficie d’une narration immersive dans un style cartoonesque et profite de tout nouveaux personnages jouables. Ce titre reprend tous les mondes et toutes les scènes des jeux originaux améliorés grâce à de nouveaux graphismes et du contenu inédit.

Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam. Il bénéficiera également de la fonction Smart Delivery dès sa sortie. De plus, procurez-vous une version physique PlayStation 4 chez votre revendeur habituel et jouez à la version PS5™ sans coût additionnel dès sa sortie.

