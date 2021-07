Pass sanitaire. La jauge a été abaissée à 50 personnes dans certains lieux publics

Un décret parut au Journal Officiel vient d’annoncer un abaissement de la jauge prévue pour certains lieux publics. Ce changement sera mis en place à partir du mercredi 21 juillet et est distinct du projet de loi présenté lundi par le gouvernement.

Seront concernés les lieux de culte, les salles de conférences, de spectacles, les cinémas, les salles de jeux et de danses, les établissements sportifs couverts, les foires, expositions ou les salons ayant un caractère temporaire. Enfin, « les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public » seront aussi concernés par cette nouvelle mesure.

A partir du 21 juillet, ces lieux seront accessibles uniquement aux personnes sur présentation de leur pass sanitaire. Par ailleurs, le port du masque dans ces lieux ne sera plus obligatoire.

Ce lundi, c’est dans un premier temps le conseil des ministres qui a adopté le projet de loi comprenant l’obligation vaccinal pour tous les soignants et l’extension du pass sanitaire. Quelques assouplissements ont été instaurés sur les amendes et les contrôles, enfin, certaines questions se posent concernant son adoption dans les centres commerciaux. Le gouvernement souhaite maintenir l’obligation de le présenter au moins dans les plus grands établissements, il doit néanmoins trouver la bonne formule car selon l’avis du Conseil d’État, il est nécessaire de garantir l’accès aux biens de premières nécessité à toute la population. Ce texte poursuit son chemin au Parlement avant une possible adoption en fin de semaine. Il prévoit également l’extension du pass sanitaire aux cafés et restaurants et à certains moyens de transport comme le train et l’avion à partir du mois d’août.

Par Marion Hauptmann