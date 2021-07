L’humoriste Jean-Yves Lafesse, connu pour ses canulars et ses micro-trottoir est décédé à l’âge de 64 ans

Posted by La Rédaction on. Updated:

L’humoriste, Jean-Yves Lafesse était atteint depuis un an de la maladie Charcot. Il est brutalement décédé ce jeudi à Vannes.

Il aura marqué l’histoire des canulars téléphoniques et des micro-trottoir dans lesquels Jean-Yves Lafesse se mettait en scène pour ses différents gags. L’humoriste âgé de 64 ans est décédé ce jeudi à Vannes, a annoncé sa famille à l’AFP ce vendredi.

Jean-Yves Lafesse qui est né à Pontivy le 13 mars 1957, avait également joué dans plusieurs spectacles et films. Il s’était fait connaître à la radio et plus particulièrement sur radio Nova en 1984 où il avait commencé ses impostures téléphoniques, soit près de 2000. L’humoriste avait également travaillé pour de nombreux médias comme Canal +, TF1, France 3, M6 ou encore dans l’émission RTS sur FR3 où il avait sa propre émission intitulée Lafestival.

