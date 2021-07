Yvelines. (Vidéo) On a testé le labyrinthe de maïs géant à la ferme de Romainville

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

REPORTAGE – Situé à Magny-les-Hameaux (Yvelines), le labyrinthe géant de 2 hectares accueillera les petits et les grands durant tout l’été mais également tout le mois de septembre.

Vous aimez vous perdre dans les hautes herbes ? Le labyrinthe de maïs géant créer par Jonas Delalande aura de quoi vous faire perdre la tête durant plus d’une heure avant de pouvoir retrouver la sortie.

Un labyrinthe qui s’étend sur 20 000m²

Le labyrinthe qui se situe à la ferme de Romainville, accueillera durant tout l’été les visiteurs qui veulent tenter l’aventure pour se frayer un chemin dans ce champs de 2 hectares, et qui n’ont surtout pas peur de se perdre dans les allées de ce gigantesque labyrinthe composé uniquement de maïs dont les pieds peuvent atteindre les six mètres de hauteur.

Les visiteurs qui pourront en apprendre plus sur le fonctionnement de l’agriculture grâce a des panneaux répartis sur l’ensemble du parcours d’une durée approximative d’une heure.

C’est la deuxième fois que ce labyrinthe prend forme à la ferme de Romainville de Magny-les-Hameaux. « La première fois c’était l’année dernière et ça avait plutôt bien marché donc on a relancé l’expérience pour cette année. » nous explique Jonas Delalande, le responsable de la ferme de Romainville. Parmi les autres activités proposées par la ferme, un magasin en circuit-court de produits locaux et des animaux accueilleront les visiteurs durant tout l’été.

Les visiteurs pourront également visiter le labyrinthe de nuit grâce à des sessions nocturnes qui seront proposées tout au long de l’été.

Tarifs : 5€ par personnes

Gratuit pour les moins de 3 ans

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de la Ferme de Romainville de Magny-les-Hameaux (Yvelines).

Par Jérémy Renard