Dusty Hill, emblématique bassiste et chanteur du groupe ZZ Top est décédé à l’âge de 72 ans

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Le groupe américain de blues rock est en deuil après la perte d’un des membres qui s’est éteint la nuit dernière dans son sommeil.

Triste nouvelle pour les fans du groupe légendaire ZZ Top dont les membres ont appris la nuit dernière, le décès de Dusty Hill à l’âge de 72 ans.

Dans une longue publication publiée sur la page Facebook du groupe américain de blues rock, les camarades du groupe, Billy Gibbons et Frank Beard ont écrit : « Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil à la maison à Houston, TX. Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, vont manquer votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au « Top ». Nous serons à jamais connectés à ce « Blues Shuffle in C. » Les membres du groupe qui ajoutent : « Vous nous manquerez beaucoup, amigo. »

Pour le moment, les circonstances de la mort ne sont pas connues. Selon le site américain TMZ, Dusty avait récemment été soigné à la suite d’une blessure à la hanche qui avait contraint le bassiste à se retirer temporairement d’une tournée de spectacles à travers les États-Unis avec ses collègues.

Dusty Hill était l’un des membres fondateurs du groupe ZZ Top, groupe de rock ayant connu le succès international dans les années 1970. Les deux chanteurs du trio américain qui avaient la particularité d’être barbus, portant des lunettes de soleil qui ont largement inspiré les hipsters au cours des années 70.

