Organisation de campagnes de vaccination en entreprise : quelles sont les étapes ?

[Contenu Sponsorisé]

Souhaitez-vous organiser une campagne de vaccination au sein de votre entreprise ? Qu’il s’agisse de vacciner vos salariés dans vos locaux ou à domicile, il est important de prendre en compte un certain nombre d’éléments. Pour ce faire, découvrez les différentes étapes à suivre pour réussir une campagne de vaccination en entreprise.

La définition de vos réels besoins

Lorsque vous prenez contact avec une structure spécialisée comme Libheros pour la vaccination des employés de votre entreprise, elle procède dans un premier à l’analyse de vos besoins. Ceci se fait à travers une étude minutieuse des points suivants.

Le nombre d’employés intéressés par la vaccination

Au prime abord, il faut rappeler qu’un chef d’entreprise n’est pas en droit d’imposer une vaccination à ses employés. Pour cette raison, il est important d’établir au préalable la liste exhaustive des salariés qui se portent volontaires. Pour y arriver, la section en charge de la gestion des ressources humaines peut adresser une question d’intérêt à tous vos collaborateurs.

La taille et la configuration de votre entreprise

À ce niveau, il sera question de recueillir des informations relatives à l’emplacement et à la configuration de vos locaux. Il est également important de préciser le nombre de sites dont dispose votre entreprise. En outre, les espaces seront analysés dans le but de s’assurer qu’ils sont appropriés pour recevoir l’équipe médicale chargée de la vaccination.

Par ailleurs, tout au long du processus, Libheros met par exemple à votre disposition une équipe de spécialistes chargée de la médiation. Elle participera à l’élaboration du planning et autre point important.

L’élaboration du plan de prise en charge

Dès que les besoins de votre entreprise sont clairement définis, la deuxième étape consiste à la mise en place d’un plan de prise en charge. Dans un premier temps, l’équipe médicale qui sera déployée dans vos locaux doit être formée. Sa taille dépendra du nombre de sites et du nombre de salariés intéressés par la campagne vaccination. Ensuite, cette équipe est appelée à prendre connaissance du protocole de vaccination et des autres informations utiles.

Dans un second temps, les différentes tâches logistiques sont réparties. Il s’agit entre autres de :

l’achat des doses de vaccin ;

l’impression des formulaires de consentement ;

la location et/ou de l’achat du matériel médical.

Il faut noter que le personnel de votre entreprise peut également être associé à la réalisation de ces tâches.

Le déroulement de la campagne

À cette étape, tout est prêt pour le lancement de votre campagne de vaccination en entreprise. Les infirmiers sont sur place et procèdent aux diverses installations. Au cours du déroulement, aussi bien l’équipe médicale que vos salariés s’assurent du respect strict des règles d’hygiène. En outre, les employés sont appelés à remplir un formulaire qui permettra de déterminer les éventuelles contre-indications. Par la suite, l’infirmier se tient à la disposition du salarié dans le but de répondre à toutes ces inquiétudes. C’est également le moment d’informer sur les éventuels effets secondaires. Pour finir, l’infirmier procède à la vaccination et un certificat est délivré à l’employé.

Le bilan de la campagne

Au cours de la campagne de vaccination, des questionnaires de satisfaction sont distribués aux participants. Ce sont donc les informations recueillies qui permettront de faire un bilan de la campagne. Les résultats atteints, les principaux points forts ainsi que les limites de l’intervention sont mis en lumière. Ce bilan se fait avec la collaboration du service des Ressources humaines et le médecin de travail de votre entreprise.

Bien qu’elle puisse paraitre banale, cette étape est incontournable pour un meilleur suivi de la campagne de vaccination en entreprise. Vous trouverez plus d’information sur le sujet sur ce site.