La nouveauté Gran Turismo 7 va-t-elle révolutionner les jeux de course ?

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Les fans de jeux vidéo l’attendent avec impatience. Les adeptes de la franchise voient même en ce nouveau volet le renouveau de l’expérience de la course automobile sur console. Avec 13 jeux tous plus réussis les uns que les autres depuis l’époque de la PlayStation 1, Gran Turismo ouvre une nouvelle facette de la course automobile aux joueurs du monde entier. En 2017 sortait Gran Turismo Sport, le petit dernier qui incluait 180 voitures et une orientation vers le mode arcade. Pour ce 7ème opus, que prévoit Polyphony Digital pour surprendre les gamers ? Voici pourquoi cette sortie va révolutionner les jeux de course.

La création d’une nouvelle expérience

Les gamers peuvent se réjouir, la franchise s’est axée sur le développement de graphismes dignes de ce nom, et sur la création de bolides incroyables. Ces derniers seront d’ailleurs certainement les surprises qui satisferont le plus de joueurs. Pour donner l’eau à la bouche à tous les curieux, voici une liste non exhaustive des véhicules qui seront présents : Aston Martin DB11/DBR9, Chevrolet C2/C3 Corvette, Dodge Viper, Fort GT, Jaguar E-type, Lamborghini Murcielago et Diablo, Subaru WRX GT3, Toyota Supra GT3, ou encore Acura NSX. En plus de cela, Gran Turismo complète sa gamme avec un grand nombre de Porsche qui seront intégrées pour la première fois. Porsche 917, Carrera GT, 996 GT1, il y aura même un modèle d’époque pour les puristes !

Plusieurs modes de jeu

Qui dit nouveau Gran Turismo, dit forcément nouveaux modes ! C’est le cas avec le retour du mode campagne qui fera plaisir aux habitués (puisqu’il avait disparu lors de l’édition précédente). En effet, les joueurs retrouveront le fameux cursus habituel du passage de permis, d’achat de véhicule, de courses et de primes. Cette septième création de la série signe aussi le retour du tuning. Il sera possible de modifier les véhicules, de les améliorer, puis de profiter des changements en les pilotant. Les amateurs de voitures brillantes profiteront pour leur part du lavage auto, de nouveau disponible après chaque course ! Et pour ce qui est des circuits, la production a décidé d’établir un mélange entre une majorité de pistes réelles, et une minorité de créations originales. De quoi profiter du jeu sans se lasser !

Les jeux de course, un domaine d’influence

Ce n’est pas pour rien si la franchise Gran Turismo connaît un succès si important dans le monde entier. Les jeux de course inspirés par cette série sont devenus tellement populaires qu’ils ont même été repris par plusieurs acteurs dans le divertissement. C’est le cas pour Need for Speed qui est réutilisé dans le cinéma, avec le film portant le même nom. Disponible sur Netflix lors de sa sortie, cette création du 7ème art surfe sur une popularité déjà affirmée du jeu de course. À l’identique, certains jeux d’argent en ligne opèrent de la sorte en mettant des jeux sur la thématique au premier plan. Par exemple, les machines à sous Race to Win ou Flash Cars reprennent les codes des courses de voitures pour immerger le joueur dans un environnement qu’il affectionne. Enfin, d’autres acteurs de l’écriture basent leurs livres sur ce thème. La mythique série des 24 heures du Mans (en BD) en est l’exemple parfait, tout comme Michel Vaillant. Depuis sa création, Gran Turismo entretien une passion qui s’étend donc à tous les publics !

Avec ce nouveau jeu vidéo qui verra le jour en 2022, la franchise historique se constitue une nouvelle jeunesse. Avec des voitures exclusives, des circuits époustouflants, et des modes de jeu passionnants, ce dernier opus risque d’être la révolution gaming des jeux de course !