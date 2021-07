Initiatives écologiques pour un packaging cosmétique durable

[Contenu Sponsorisé]

Que ça soit les nouveaux soins de peau durables, les cosmétiques écologiques, ou le maquillage bio, … En 2021 l’emballage durable reste en forte tendance. Ce côté écologique et durable des packagings ne représente plus une partie négligée de la grande industrie cosmétique.

Aujourd’hui, de plus en plus de marques et de grands acteurs industriels adoptent une approche écologique et plus verte vis-à-vis des emballages et même les compositions et matières utilisées. C’est ce qui a donné plus de visibilité à des initiatives écologiques pour développer et défendre un packaging cosmétique durable.

La naissance du biopackaging

De plus en plus de consommateurs révèlent être sensibles et conscients du grand impact environnemental des produits cosmétiques qu’ils utilisent. Cela inclut les procédés de fabrication et jusqu’aux déchets générés par ces produits de beauté qui peuvent causer des dommages irréversibles à notre environnement. Pour cela, les fabricants de packaging s’orientent vers des produits naturels et biologiques. Le « biodégradable » est devenu un sujet qui cause un grand débat en raison des produits fabriqués à partir de fossiles.



Des initiatives ont démarré, en Union Européenne notamment, avec l’utilisation de l’acide polylactique (PLA) qui est un polyester dérivé de ressources renouvelables comme l’amidon du maïs, ou la canne à sucre. Ce produit dérivé est censé remplacer le plastique non dégradable présent dans nos emballages de produits cosmétiques.

Pour améliorer ce produit naturel, les chercheurs ont ajouté des nano-argiles et des extraits de romarin pour améliorer certaines performances souhaitées et pour augmenter la durée de conservation des produits cosmétiques. A ce jour, des recherches sont en cours pour examiner les réactions de certains composants de ces nouvelles alternatives « naturelles » et observer de près l’impact sur la peau, le système immunitaire ou l’apparition d’autres symptômes.

Le mono-matériau

L’idée du mono-matériau pour le packaging cosmétique innovant a été retravaillée et appliquée dans l’industrie cosmétique par DTS Europe. Chaque packaging cosmétique bio est recyclable sans besoin de séparer ou de désassembler les composants de l’emballage. Le développement du « système airless » breveté se base de manière exclusive sur le polyéthylène (PE) qui lui-même, se compose de résine à base de canne à sucre qui provient de ressources renouvelables.



La simplicité et efficacité des nouveaux produits innovants dans le domaine de la cosmétique, à l’exemple du mono-matériau, vont contribuer à leur popularité sur le court terme.

Le design éco-responsable

Les emballages attractifs ont toujours été dans le centre des designs des produits cosmétiques. Pour les nouveaux produits, ou les collections qui rentrent dans le cadre de certaines promotions ou éditions limitées, les emballages peuvent parfois refléter le luxe de ces marques haut de gamme. Pour se démarquer sur les rayons, les marques n’hésitent pas à sortir le grand jeu et à afficher des emballages à plusieurs couches, cartons qui s’emboitent, grandes tailles et autres. Dans l’optique écologique, ces anciennes pratiques doivent évoluer pour laisser la place à une revalorisation de produit plus simple et moins lourde. La conception durable aujourd’hui porte un seul axe principal qui est « la réduction ». Plusieurs fois, au lieu de penser à comment choisir ses matériaux renouvelables et recyclables, la bonne question à poser serait : comment réduire et se passer de certains éléments de l’emballage ?

Expérimenter de nouveaux produits innovants

Alors que l’industrie de l’emballage investit davantage dans la recherche et le développement d’emballages écologiques, nous voyons apparaître sur le marché des solutions d’emballage toujours plus innovantes. Pour vous démarquer auprès de votre clientèle, pourquoi ne pas envisager d’adopter une conception d’emballage plus avant-gardiste ?



Les papiers et cartons, en particulier ceux qui sont recyclés, auront toujours leur place dans les emballages de cosmétiques durables. Mais il existe désormais une plus grande diversité d’options qui offrent d’autres avantages aux entreprises et aux consommateurs.



D’autres modèles, tels que les emballages en bambou, ont également gagné en popularité en raison de leur compostabilité et de leur faible impact sur la culture. Les algues, l’amidon de maïs et même les fibres de champignons deviennent maintenant des matériaux d’emballage viables. Alors, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à ces matériaux et voir s’ils peuvent répondre à vos besoins en matière d’emballages de cosmétiques durables ?

Faites de votre emballage un souvenir inoubliable

Transformer votre emballage en une expérience mémorable peut vous donner l’avantage sur vos concurrents. Prenez donc le temps d’analyser votre emballage – de vos coûts actuels à vos marges bénéficiaires – et demandez-vous si vous pouvez faire quelque chose pour offrir à vos clients une meilleure expérience.