Joey Jordison, ancien membre et batteur du groupe Slipknot est mort à l’âge de 46 ans

Il avait le rythme dans la peau ! Joey Jordison, le batteur qui avait co-fondé le groupe Slipknot est décédé ce lundi 26 juillet à l’âge de 46 ans. Une bien triste nouvelle qui a frappé le monde du rock / métal dont les hommages ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux depuis sa disparition.

L’annonce de son décès a été faite par la famille du musicien ce mercredi 28 juillet via un communiqué repris par plusieurs médias américains : « C’est le cœur brisé que nous annonçons que Joey Jordison, batteur, musicien et artiste prolifique, s’en est allé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet 2021. La mort de Joey nous laisse le cœur vide et nous emplit d’une douleur indescriptible. » peut-on lire.

Si les circonstances exactes de sa mort n’ont pas été dévoilées, on sait toutefois que le batteur de renom souffrait depuis plusieurs années d’une maladie neurologique qui l’avait contraint à arrêter la musique en 2013.

Joey Jordison était en effet atteint de la myélite transverse, un syndrome neurologique traduisant une inflammation de la moelle spinale pouvant toucher l’adulte comme l’enfant. Cette dernière qui présente des manifestations motrices, sensitives et autonomiques.

Suite à sa mort, le groupe Slipknot qu’il avait co-fondé en 1995 lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Groupe dans lequel l’ensemble des membres apparaissaient grimés sous des masques d’horreur : « Nous sommes de tout coeur avec la famille et les proches de Joey en cette période de grande perte. L’art, le talent et l’esprit de Joey Jordison ne pouvaient pas être contenus ou retenus. L’impact de Joey sur Slipknot, sur nos vies et sur la musique qu’il aimait est incalculable. Sans lui, il n’y aurait pas de nous. Nous pleurons sa perte avec toute la famille Slipknot. Nous t’aimons, Joey. » Un message accompagné d’une vidéo retraçant les moments marquants du musicien dans le groupe, notamment lorsque ce dernier a réalisé un énorme solo de batterie alors qu’il était suspendu au dessus du vide.

Le groupe Slipknot qui a également changé la photo de profil de sa page Facebook, remplacée par un carré noire, en hommage à l’artiste. Ses fans se souviendront pendant longtemps de ce batteur connu pour sa dextérité à la batterie qui faisait de lui l’un des meilleurs batteurs de métal.

