Les deux pandas géants sont nés cette nuit au zoo parc de Beauval

Dans une longue publication publiée sur le site du parc de Beauval, le Zoo annonce la naissance de deux pandas géants. Ils sont en bonne santé !

Après plusieurs heures d’attentes, ils sont enfin arrivés ! La femelle Huan Huan a donné naissance à deux bébés pandas qui sont nés cette nuit dans la clinique vétérinaire du Zoo parc de Beauval situé à Saint-Aignan dans le département de Loir-et-Cher.

Les jumeaux sont nés à quelques minutes d’intervalles. Le premier à 1h03 et le second à 1h10 ce lundi 2 août. Il aura fallu près de 8 heures de travail avant que Huan Huan donne naissance à ses deux petits dont le premier a été récupéré par les soigneuses chinoises. Ce dernier pèse 149 g et le second 129 g. Les deux pandas géants qui sont en bonne santé et ont le teint rose.

Une joie immense pour les équipes du parc qui n’ont pas tardé à poster la nouvelle sur les réseaux sociaux : « FA-BU-LEUX ! Nous avons l’immense joie de vous annoncer la naissance de 2 jolis petits pandas, nés cette nuit ! Plus d’infos par ici ! » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Cette double naissance est « l’aboutissement heureux d’une gestation débutée en mars dernier, suite aux mises en contact de Yuan Zi et de Huan Huan suivie de l’insémination artificielle réalisée par les spécialistes en reproduction animale du Leibniz-IZW Thomas Hildebrandt et Frank Goeritz et par Jella Wauters, vétérinaire belge de l’université de Gand et du Leibniz-IZW. » précise le parc.

De son côté, le directeur du parc, Rodolphe Delord a de nouveau été très ému par cette nouvelle naissance : « Plus expérimentée qu’il y a 4 ans, elle sait comment s’y prendre, elle le protège. D’ailleurs, on voit qu’elle ne veut pas le lâcher », se réjouit ce dernier.

« Nous venons de vivre un moment d’une rare intensité. Ces naissances sont toujours aussi exceptionnelles mais elles réservent aussi leur lot de surprises ! On se réjouit de la vivacité des bébés, ressentie dès leurs premiers instants. Ces naissances sont aussi le fruit des efforts de toutes nos équipes qui ne se ménagent pas pour prodiguer un maximum de bien-être aux animaux », a de son côté déclaré Delphine Delord, directrice associée du Zooparc de Beauval.

La femelle Huan Huan se repose désormais tandis que les deux bébés pandas sont désormais placés sous surveillance.

