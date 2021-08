Victime de problèmes de santé, l’ancien chroniqueur de TPMP, René Malleville, absent des réseaux sociaux

Connu pour son franc parlé et ses coups de gueules, le plus emblématique des supporters marseillais et ancien chroniqueur de Touche pas à mon Poste, René Malleville, est actuellement touché par des soucis de santé.

René Malleville fait actuellement l’objet d’un suivi médical. Selon nos confrères du Phocéen, l’ancien chroniqueur de TPMP et intervenant du quotidien marseillais, est actuellement « touché par des problèmes de santé » qui le contraigne à faire « des examens plus poussés ».

« Reviens-nous vite tonton !»

Actif sur les réseaux sociaux auprès de sa communauté, René Malleville collabore également avec le média indépendant marseillais dans une rubrique intitulée La Minute de René.

Ses collaborateurs lui ont d’ailleurs adressé « leurs sincères et chaleureux vœux de rétablissement » avant d’ajouter « Reviens-nous vite tonton ! »

Selon le journaliste Sébastien Volpe, René Malleville souffrirait de problèmes de vésicule et de calculs. « Il est allé faire des tests complémentaires et on lui demande d’approfondir donc ça pourrait être un peu plus sérieux que des calculs. » a indiqué l’un de ses collègues et ami sur la chaîne du Phocéen.

Parce qu'il fait partie de la famille du Phocéen, on tenait à adresser un gros message de soutien à notre ami René Maleville. Toute l'équipe t'embrasse fort, reviens-nous vite et en forme ! @renemalleville #OM #TeamOM pic.twitter.com/jyu8cqsTJ3 — Le Phocéen (@lephoceen) August 5, 2021

En son absence, c’est son autre ami, Samuel Massilia qui gèrera son compte Twitter afin de donner des nouvelles du marseillais.

C’est mon ami @MassiliaSamuel qui gère le compte en mon absence et qui m’envoie tout vos messages.https://t.co/p3NP9KwdZI — René Malleville (@renemalleville) August 9, 2021

Nous lui souhaitons également un prompt rétablissement.

