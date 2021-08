Dans un communiqué publié par l’AFP, le ministère des Transports a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre du contrôle technique obligatoire destiné aux deux-roues qui doit prendre effet en 2023.

Ce jeudi, l’exécutif a fait savoir qu’il souhaitait « suspendre jusqu’à nouvel ordre » cette nouvelle mesure destinée aux deux-roues pour « ne pas embêter les Français », alors que le pays connait actuellement une quatrième vague liée à l’épidémie de Covid-19.

Une annonce faite par un conseiller de l’exécutif confirmant ainsi une information de l’ AFP. Celle-ci intervient un jour après l’annonce de cette nouvelle instauration.

Cette nouvelle mesure devait concerner tous les véhicules motorisés à deux, trois et quatre roues ainsi que les scooters de 50 cm3 et les voitures sans permis. Elle avait été exigée par l’Union européenne et avait été appliquée dans plusieurs pays européens. Une mesure qui avait provoqué la grogne de nombreuses associations et fédérations de motards.

Des motards qui étaient descendus dans les rues par milliers au printemps dernier pour exprimer leur mécontentement face à l’instauration de ce contrôle technique qui concerne les deux roues.

De son côté, le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari a « convenu avec les fédérations de se retrouver à la rentrée pour échanger largement sur les différents sujets les concernant » comme l’a indiqué une porte-parole du ministère.

[A LA UNE A 18H]

Un jour après l’instauration du contrôle technique pour les deux-roues à partir de 2023, le ministère des Transports a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre de la mesure, “pour ne pas embêter les Français”, a justifié un conseiller de l’exécutif #AFP 5/5 pic.twitter.com/uyV6jNIity — Agence France-Presse (@afpfr) August 12, 2021

Par La Rédaction