Victime de discriminations depuis son plus jeune âge, Jérémy Bellet mène un combat sans relâche pour lutter pour l’égalité de droit.

Après la sortie de son court métrage intitulé « Un dernier souffle », le mannequin et réalisateur, Jérémy Bellet se lance désormais dans une campagne nationale contre les discriminations et le harcèlement.

Une campagne de sensibilisation qui touche le jeune homme de 22 ans qui a été victime de discrimination et de harcèlement au cours de son enfance.

Trop de personnes sont discriminées, trop d’hommes et femmes sont harcelés !

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de me battre Jérémy Bellet

Intitulée « Respect pour tous », cette campagne nationale a pour objet de sensibiliser contre ces délits qui sont encore trop présents dans la société. Après son court-métrage qui portait sur le même thème, dans lequel Pascal Soetens et Fional Gélin avaient participé, Jérémy Bellet veut désormais aller plus loin en menant des actions de prévention à l’échelle nationale contre les discriminations et le harcèlement.

Durant l’année scolaire 2021-2022, le jeune homme va sillonner plusieurs collèges et lycées de France et participera à des projets artistiques et des conférences publiques pour présenter sa campagne qui lui porte à cœur.

« C’est un nouveau défi pour moi ! J’ai 14 dates précises dans 14 villes différentes où je vais aller dans des collèges et des lycées à la rencontre des étudiants pour échanger autour de ce thème. » nous explique Jérémy Bellet.

Ce périple débutera en octobre à Lyon après une grosse soirée de lancement que Jérémy Bellet tiendra à Paris le samedi 18 septembre prochain. Une soirée artistique au cours de laquelle de nombreuses personnalités et politiques sont attendus. « Cette soirée sera également l’occasion pour moi de fêter la sortie de mon film qui est sortie pendant une période compliquée liée au Covid-19. » souligne ce dernier qui nous annonce qu’un défilé et un concert auront lieux au cours de cette même soirée.

Pour rappel, le court métrage, « Un dernier souffle » de Jérémy Bellet a reçu la médaille d’argent des Arts et de la Culture internationale.

Planning et programme de la campagne « Respect pour tous » de 2021

Lyon 19/10/2021, conférence, exposition artistique

Blois 14/11/2021, conférence, défilé de mode

Rouen 17/12/2021, conférence, exposition artistique

D’autres dates et villes seront prochainement communiquées par l’artiste.

Par Jérémy Renard