L’acteur néo zélandais, Francis « Frankie » Mossman, qui incarnait le rôle de Vitus dans la série à succès, « Spartacus », diffusée sur Netflix, est mort à l’âge de 33 ans, a annoncé son porte-parole au site américain Hollywood Reporter. Les causes de son décès n’ont toutefois pas été révélées.

L’information qui a été confirmée quelques instants plus tard par l’agence Katrhyn Rawlings & Associates auprès du site E ! News : « C’est avec une profonde tristesse que nous signalons le décès de Francis Mossman. Il a fait partie du whānau (« famille élargie » en Maori) KR Actors pendant de nombreuses années et a été énormément apprécié dans l’industrie et par ses pairs. Francis, un rayon de lumière et un puits de positivité et d’humour, nous manquera beaucoup. Nous sommes de tout cœur avec Francis et sa famille pendant cette période difficile. »

Une bien triste pour les fans qui sont nombreux à suivre l’acteur sur son compte Instagram et qui ont été nombreux à réagir sur sa page à l’annonce de sa mort.

Francis (Frankie) Mossman avait lancé sa carrière d’acteur dans le feuilleton néo-zélandais Shortland Street avant de figurer dans la série The Amazing Extraordinary Friends, série destinée aux enfants en 2008 et le film The Richmond Famiy Massacre en 2009.



Si il n’avait pas connu un tel succès jusqu’à présent, c’est dans la série Spartacus que Francis (Frankie) Mossman avait vu sa carrière décollée en 2010 en incarnant le personnage Vitus dans les deux saisons de la série.

Par Jérémy Renard