Dans un message publié sur son compte Twitter, Eric Zemmour annonce ce jeudi matin avoir été banni du réseau social Instagram : « Ce matin, Instagram a pris la décision arbitraire de bannir mon compte officiel. Les GAFAM se sont engagés dans une lutte féroce contre les peuples qui ne veulent pas mourir. Ils peuvent me censurer, mais ils ne peuvent pas faire taire tout un peuple. » a-t-il écrit.

L’ancien chroniqueur de Laurent Ruquier dans « On n’est pas couché », a également partagé une pétition en ligne créer par ses amis afin de le soutenir.

Le polémiste connu pour ses propos parfois violents sur les plateaux télés, se retrouvera de nouveau devant la justice le 8 septembre prochain dans l’affaire dite des faux « mineurs isolés ». Un vif débat qui s’était produit en direct sur CNEWS autour de la question des mineurs isolés étrangers qui sont également appelés mineurs non accompagnés.

Lors de ce débat, l’éditorialiste avait qualifié les mineurs isolés étrangers de « Voleurs », « assassins » et « violeurs », ce qui avait provoque d’importantes réactions de la part de plusieurs associations de racisme dont SOS Racisme qui avait déposé une plainte devant le CSA.

Suite à ces propos, Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de la Diversité et de l’Égalité des chances, avait quant à elle demandé à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme (Dilcrah), de saisir le procureur de la République.

Une enquête avait aussitôt été ouverte par le parquet à l’encontre d’Eric Zemmour pour « provocation à la haine raciale » et « injures publiques à caractère raciste » après ses déclarations en direct sur CNEWS. Eric Zemmour avait déjà fait l’objet d’une récente condamnation pour injure et provocation à la haine après avoir tenu des propos sur l’islam et l’immigration en septembre 2019. Eric Zemmour qui avait écopé d’une amende de 10.000 euros.

Par Jérémy Renard