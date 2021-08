Victime de problèmes de santé, l’ancien chroniqueur de TPMP, Réné Malleville, avait annoncé il y a quelques jours qu’il se retirait des réseaux sociaux pour faire des examens. L’emblématique patron de bar marseillais a annoncé il y a quelques heures qu’il allait commencer des séances de chimio.

Ancien chroniqueur dans Touche Pas à Mon Poste, le fervent supporter de l’Olympique de Marseille, René Malleville vient récemment d’annoncer qu’il allait débuter des séances de chimio suite.

Dans sa publication du 18 août 2021, René Malleville explique : « Bonsoir, je crois qu’il est temps de vous dire la vérité. Demain on me pose un appareil pour commencer les scéances de chimio. » Quelques jours plus tôt, ce dernier avait expliqué à sa communauté qu’il se retirait quelques temps des réseaux sociaux pour subir des examens plus poussés en raison de soucis de santé.

Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité.

Demain on me pose un appareil pour commencer les scéances de chimio.

Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup.

Merci encore les photos. — René Malleville (@renemalleville) August 18, 2021

Si René Malleville se dit prêt à se battre contre le cancer, il se veut toutefois rassurant auprès de celles et ceux qui le suive : « Je suis super bien entouré par ma famille, j’ai un moral d’enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup. » écrit-il.

Le chroniqueur a reçu de nombreux message de soutien à la suite de sa publication.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Par Jérémy Renard