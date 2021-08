L’acteur américain de 68 ans, connu pour son rôle de Gil Grissom dans la série Les Experts, a été transporté à l’hôpital après avoir fait un malaise pendant le tournage de la suite de la série emblématique.

William Petersen s’est fait une belle frayeur cette semaine alors qu’il travaillait sur le tournage de la suite de la série « Les Experts », à savoir : « CSI : Vegas ».

L’acteur âgé de 68 ans a été victime d’un malaise nécessitant son transport à l’hôpital. Selon le porte-parole de la star américaine qui s’est confié au site américain people TMZ, « Petersen travaillait sur le plateau de la série les Experts à Las Vegas ce vendredi quand, à un moment donné, il a commencé à se sentir mal … et a dit au réalisateur qu’il avait besoin d’une pause. »

La production a alors appelé une ambulance qui a transporté l’acteur vers un hôpital voisin pour des examens complémentaires. L’acteur est depuis sorti de l’hôpital et va beaucoup mieux, précise le site américain.

William Petersen incarnait Gil Grissom, responsable de l’équipe de nuit de la police scientifique de Las Vegas dans la série à succès Les Experts de Las Vegas depuis 2000 avant de quitter la série en 2009.

Depuis 2021, l’acteur a repris du service puisqu’il tourne actuellement dans une nouvelle série qui n’est autre que la suite des Experts à Las Vegas, six ans après la fin de la 15ème saison. Une série qui s’intitulera CSI : Vegas. Gil Grissom retrouvera sa partenaire de jeu, Sara Sidle mais aussi de nouveaux enquêteurs comme Matt Lauria (Friday Night Lights), Paula Newsome (Chicago Med), Mel Rodriguez (Last Man on Earth) et Mandeep Dhillon (After Life).

Cette suite commandée par la chaîne de télévision américaine CBS, est prévue pour cet automne aux États-Unis.

Par La Rédaction