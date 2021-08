Le célèbre aventurier connu pour avoir réalisé de nombreuses expéditions, a pris ce lundi le départ de la MCC aux côtés de ses 2 filles, Jessica et Annika.

C’est aux environs de 10h00 que l’explorateur s’est élancé aux côtés de ses deux filles, dans cette course de 40 km depuis Martigny-Combe en Suisse pour rejoindre Chamonix sur un dénivelé de 2300m. Cette course qui est la première d’une suite de 7 parcours de l’Ultra Trail du Mont-Blanc dont la course phare l’TUMB (171km- 10 000mD+) se déroulera à la fin de la semaine (28 et 29 août).

Après un peu plus de sept heures de cours, l’aventurier a franchi la ligne d’arrivée aux environs de 17h00 sous les acclamations du public venus encourager les participants de cette course franco-suisse. Un nouveau défi réussi pour l’aventurier qui a pu réaliser de nouvel exploit en famille.

Le plus célèbre des aventuriers sur M6 aime se lancer des défis. En janvier dernier, Mike Horn avait participé à un nouveau Dakar avec Cyril Despres dans le but d’y récolter des données pour un futur véhicule à hydrogène. Le duo avait terminé dixième de la compétition au classement général.

Mike Horn aux côtés de ses deux filles ce lundi lors du départ de la MCC / Photo Laurent Salino

Par Jérémy Renard