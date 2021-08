Un attentat s’est produit ce jeudi en fin de journée à l’aéroport de Kaboul. Un attentat que redoutaient les autorités dont celui-ci a été revendiqué par Daesh.

La première explosion s’est produite à proximité de la porte d’Abbey, l’une des entrées principales de l’aéroport de Kaboul (Afghanistan). Selon un tout dernier bilan émis ce vendredi par l’Agence France Presse (AFP), au moins 85 personnes ont été tuées et 160 autres blessées dans l’attentat.

Une seconde explosion se serait quant à elle produite à proximité de l’hôtel Baron ou au niveau du siège de la délégation britannique en Afghanistan, relate LCI.

Ce double attentat meurtrier a été revendiqué par l’État islamique quelques heures après les faits. Une troisième explosion est survenue dans la ville de Kaboul mais les circonstances de celles-ci ne sont pour le moment pas connues.

Selon les premiers éléments rapportés en conférence de presse par le général américain Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain en charge de l’Afghanistan : « Deux jihadistes considérés comme appartenant à l’EI se sont fait sauter à Abbey Gate, suivis par des jihadistes de l’EI armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires » a déclaré ce dernier.

Le général a précisé que 13 américains ont été tués et 18 autres ont été blessés au cours de cette attaque.

Depuis plusieurs jours, les autorités redoutaient une attaque terroriste aux abords de l’aéroport qui est toujours pris d’assaut par de nombreuses familles afghans qui tentent de fuir le pays après la prise du pouvoir de l’Afghanistan par les talibans.

De son côté, l’Ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon, avait alerté sur les réseaux sociaux qu’une deuxième explosion pouvait être possible à l’aéroport de Kaboul à la suite de la première attaque : « À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l’aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible. » avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

