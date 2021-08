L’astronaute français, Thomas Pesquet, a été choisi pour être l’initiateur de « La dictée de l’espace » ce dimanche 5 septembre.

La première dictée réalisée depuis l’espace. L’évènement annuel fondé par Rachid Santaki va recevoir un prestigieux invité qui n’est autre que Thomas Pesquet. L’astronaute français qui se trouve actuellement en mission à bord de l’ISS, a accepté volontiers de participer à la dictée géante qui se tient une fois par an.

Thomas Pesquet va faire la lecture de cette dictée inédite

Cette dictée se tiendra ce dimanche 5 septembre au Bourget (Paris), sur le Tarmac du Musée de l’Air et de l’Espace. L’évènement qui est gratuit, sera ouvert à tous les âges et tous les niveaux à 15h en accès libre au Musée de l’Air et de l’Espace dans le cadre de la journée porte ouverte.

L’astronaute fera depuis la station spatiale internationale, une lecture d’un extrait du roman de Marguerite Duras, à savoir « Un barrage contre le Pacifique ». Une lecture enregistrée en amont par Thomas Pesquet comme nous le précise Rachid Santaki, le fondateur de La Dictée géante. Si cet évènement pourra se tenir malgré la situation sanitaire, l’ensemble des participants devront toutefois respecter les protocoles en vigueur comme le port du masque obligatoire. Un évènement qui pourra accueillir près de 200 participants ainsi que des spectateurs.

C’est depuis Tarmac du Musée de l’Air et de l’Espace que 200 participants vont pouvoir participer à cette dictée inédite « La Dictée de l’espace »

Plus de 500 dictées géantes et deux records mondiaux

Rachid Santaki qui est le fondateur de La Dictée géante depuis mars 2018 en ayant organisé la plus grande dictée au monde avec près de 1493 participants est très heureux de pouvoir collaborer avec l’astronaute français : « C’est beau, ça me fait rêver, ça va aussi dans le côté ascension de cette dictée. » nous explique ce dernier.

« Après plus de 500 dictées publiques dont deux records mondiaux au Stade de France, j’ai démontré que la dictée pouvait être un jeu permettant l’accès à la lecture et à l’écriture au plus grand nombre ; mais avec la première dictée de l’espace, la démonstration ne sera plus à faire ! J’aurai donc le plaisir de participer à cet événement inédit au côté d’Olivia Gesbert productrice de l’émission “La Dictée géante” sur France Culture : La première dictée de l’espace qui permettra de vivre une expérience incroyable avec sa feuille et son stylo » ajoute Rachid Santaki.

Pour les personnes qui ne pourront pas assister à cet évènement, celui-ci sera diffusé le samedi 11 septembre à 17h sur France Culture + podcast.

Par Jérémy Renard