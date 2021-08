Des sapeurs-pompiers du Service d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS77) ont été suspendus. Ils sont soupçonnés d’avoir réalisé puis délivré plusieurs faux pass sanitaires dans des centres de vaccination contre le Covid-19.

Dans un communiqué publié en date du 27 août, le SDIS77 explique avoir été informé de la circulation de faux pass sanitaires qui auraient été réalisés puis délivrés par des pompiers du département alors qu’ils étaient en mission dans des centres de vaccination contre le Covid-19.

L’affaire révélée par La République de Seine-et-Marne, met en cause plusieurs agents dont des sapeurs-pompiers du Service d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS77) qui étaient en mission dans les centres de vaccination de Fontainebleau et de Disneyland Paris à Coupvray.

Selon Le Parisien, la création des faux documents concernerait des pompiers et des proches, sans transaction financière à la clé. De son côté, le SDIS77 fait savoir qu’une enquête en interne a été immédiatement diligentée à la suite de laquelle plusieurs mesures ont été prises.

Le Service d’incendie et de secours de Seine-et-Marne qui explique qu’il « se désolidarise totalement et qu’il condamne avec fermeté » ces agissements qu’il condamne avec la plus grande fermeté. Le SDIS du département qui précise qu’il « engagera des poursuites judiciaires et des procédures disciplinaires contre les agents concernés. »

📌Communiqué du #Sdis77 : détention et réalisation présumées de faux pass sanitaires 📢 pic.twitter.com/Zgyu7QY9Gk — Sapeurs-Pompiers 77 (@Sdis77) August 27, 2021

Par Jérémy Renard