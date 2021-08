L’animateur de Quotidien qui s’est confié à France Inter, a expliqué pourquoi il ne recevra jamais le polémiste Eric Zemmour sur le plateau de son émission quotidien.

Invité ce lundi 30 août dans l’émission « L’instant M » sur France Inter, Yann Barthès qui vient de faire sa rentrée en grande pompe sur TMC, a expliqué pourquoi il ne recevra jamais Eric Zemmour sur son plateau.

Yann Barthès refuse le débat !

« Il ne s’est jamais placé dans la position d’être interviewé. Il est toujours dans le débat. Et dans Quotidien on ne débat pas, on interview. Eric Zemmour voudra débattre tout le temps. Il ne sera jamais d’accord avec vous, il voudra vous contredire donc non. » explique le présentateur de l’émission Quotidien.

Yann Barthès pourrait toutefois revoir sa décision si le polémiste venait à annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle 2022. En effet, l’émission Quotidien qui consacre une large partie politique de sa ligne éditoriale pourrait finalement accueillir Eric Zemmour au même titre que l’ensemble des futurs candidats.

Affaire à suivre…

Par Jérémy Renard