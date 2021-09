Il s’est une fois de plus emporté ! Le tennisman français, Benoit Paire qui disputait son premier match du 1er tour de l’US Open ce lundi, a tenu à présenter ses excuses après des propos qu’il a lancé sur le terrain pendant la compétition.

Connu pour son fort caractère sur les courts de tennis, le joueur Benoit Paire s’est de nouveau mal comporté lors du 1er tour de l’US Open face à Dusan Lajovic.

Le 49e du classement ATP a exprimé sa colère en toute fin de la deuxième manche. Selon plusieurs personnes présentes dans les tribunes, l’Avignonnais qui a fracassé sa raquette de tennis contre un parasol aurait insulté un spectateur de « Gros fils de p*** » après s’être vu infligé un point de pénalité pour mauvais comportement. On peut très clairement entendre le joueur français lancer cette insulte sur le court de tennis pendant la rencontre alors que ce dernier semble regarder en direction des tribunes.

🤯 Craquage complet de Benoît Paire en fin de deuxième set ! Il prend un point de pénalité et insulte un spectateur : "Gros fils de p***"#USOpen #USOpen2021 pic.twitter.com/fHZjqgedG0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2021

Benoit Paire se défend sur les réseaux sociaux

Après le match, de nombreux internaute ont réagi suite au nouveau craquage de l’ancien compagnon de Shy’m qui a tenu à présenter ses excuses sur les réseaux sociaux et donner ainsi sa version des faits : « Alala ces micros , juste une chose je me parlais a moi et je me dis pas que des belles choses dans ma tête c’est vrai alors désolé pour ces propos j’avais tellement envie de bien faire que j en ai perdu mon sang froid mais juste une chose en AUCUN cas je parlais au spectateur! » a déclaré Benoit Paire qui se défend de ne pas avoir insulté un spectateur présent en tribune.

Le joueur français a perdu son match face à Dusan Lajovic en s’inclinant (6-3, 7-5, 2-6, 6-4). Benoit Paire s’emporte facilement sur les terrains de tennis comme en témoignent de nombreuses images sur internet.

Par Jérémy Renard