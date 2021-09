Invité ce lundi matin dans l’émission matinale de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé que les centres commerciaux soumis à l’obligation du pass sanitaire passeront de 178 à 64 centres à compter de ce mercredi.

Depuis l’instauration du pass sanitaire en France, près de 178 centres commerciaux étaient soumis à l’obligation de ce pass. Face à la baisse du taux d’incidence constatée sur l’ensemble du territoire, le gouvernement a décidé de réduire l’obligation du pass sanitaire dans plusieurs centres commerciaux comme l’a déclaré ce lundi matin Bruno Le Maire, invité dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC.

« Nous avions fixé des règles et nous appliquons ces règles. Le Premier ministre a décidé qu’avec Olivier Véran, nous signerions l’arrêté à partir de mercredi de cette semaine pour tous les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés, dans les départements où l’incidence est passée sous les 200 pour cent milles habitants et où depuis une semaine cette incidence est en baisse continue, nous supprimerons l’obligation de pass sanitaire. » a déclaré Bruno Le Maire.

Par La Rédaction