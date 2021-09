Le monde du cinéma français est en deuil après l’annonce du décès de l’acteur Jean-Paul Belmondo, disparu ce lundi à son domicile Parisien.

C’est un monument du cinéma français qui vient de s’éteindre ce lundi. L’acteur, Jean-Paul Belmondo, connu pour avoir joué dans près de 80 films, est décédé ce lundi à son domicile parisien, a annoncé sa famille via un communiqué transmis à l’AFP par leur avocat. « Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement » a écrit sa famille.

Jean-Paul Belmondo que l’on surnommait Bébel a joué dans de nombreux films français comme « Peur sur la ville », « Flic ou Voyou », « l’As des as ou encore », « Pierrot le fou ».

L'acteur Jean-Paul #Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est décédé lundi à son domicile à Paris à l'âge de 88 ans, a annoncé son avocat à l'#AFP

"Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a précisé son avocat, Me Michel Godest pic.twitter.com/yw4hXlwofn — Agence France-Presse (@afpfr) September 6, 2021

Plusieurs personnalités politique ont tenu à lui rendre hommage, à commencer par le chef de l’État, Emmanuel Macron : « Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. »

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021

« Le Magnifique » a de son côté tweeté le Premier Ministre, Jean-Castex en référence au film de Jean-Paul Belmondo.

Mort de Jean-Paul Belmondo : plusieurs chaînes bousculent leurs programmes

Suite au décès de l’acteur considéré comme un poids lourd du cinéma français, plusieurs chaînes ont annoncé qu’elle changeraient leurs programmes. La chaîne TF1 a fait savoir qu’elle diffusera dès ce lundi soir, le film « Itinéraire d’un enfant gâté » dès 21h05. Film réalisé par Claude Lelouch dans lequel on y retrouve Jean-Paul Belmondo aux côtés de Richard Anconina et Jean-Philippe Chatrier.

En seconde partie de soirée, la chaîne diffusera un documentaire intitulé « Belmondo par Belmondo », en référence à l’acteur français. Le groupe M6 a de son côté indiqué que la chaîne W9 diffusera le film « Flic ou voyou », suivi du documentaire « Belmondo, itinéraire… », un documentaire réalisé par Vincent Perrot.

Enfin, la chaîne Paris Première bousculera également ses programmes dès demain soir en diffusant dès 20h55, le film « Le Marginal » suivi de « L’Héritier ». Deux films qui seront suivis de deux documentaires à savoir : « Belmondo, l’influenceur » et « Belmondo ou le goût du risque ».

Par Jérémy Renard