Ce lundi 6 septembre, un parent d’élève s’en est violemment pris à un surveillant puis au proviseur du lycée professionnel Nelson-Mandela à Étampes. Deux personnes ont été interpellées.

Le lycée professionnel Nelson-Mandela d’Étampes a été le théâtre ce lundi matin d’une agression particulièrement violente commise au sein même de l’établissement.

Selon les éléments de la mairie, l’agression s’est produite aux environs de 10h15 quand deux individus sont entrés dans l’enceinte du lycée. L’un des deux hommes souhaitait remettre des clés à l’un des membres de sa famille scolarisé dans l’établissement. L’agent d’accueil présent devant les portes du lycée lui a alors demandé de mettre un masque, une remarque que l’homme n’a pas du tout accepté.

Plusieurs violents coups de tête au proviseur ainsi qu’au surveillant de l’établissement

La situation s’est très rapidement envenimée quand le parent d’élève est devenu violent. Alors qu’ils étaient venus pour raisonner l’individu, un surveillant accompagné du proviseur de l’établissement ont été agressés par le parent d’élève.

L’homme qui accompagnait l’individu a également tenté de le calmer, sans succès. Ce dernier a donné deux coups de tête au proviseur et au surveillant. Prévenus des faits, les policiers sont intervenus rapidement sur place avant d’interpeller l’agresseur qui a été immédiatement menotté puis placé en garde à vue, précise la commune via un communiqué.

Des tests sanguins ont été pratiqués sur l’auteur de cette violente agression. Des analyses qui devront déterminées si l’individu étaient sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits. L’homme qui l’accompagnait sera quant à lui entendu comme témoin par la police dans le cadre de cette affaire.

Le maire de la commune demande « des sanctions exceptionnelles et très lourdes. »

Les deux victimes ont été transportées aux urgences du Centre Hospitalier Sud-Essonne après avoir été blessées.

Suite à cette agression, Marie-Claude Girardeau, adjointe au maire en charge de l’Enseignement, de l’Éducation et de l’Enfance, s’est déplacée dans le lycée professionnel Nelson-Mandela pour venir apporter son soutien à l’ensemble du personnel enseignant qui ont été particulièrement marqués par cette agression.

De son côté, le maire d’Étampes, Franck Marlin qui s’est déplacé à l’hôpital pour venir à la rencontre des victimes, les as assurés de son soutien personnel avant d’ajouter : « Devant un acte aussi lâche et d’une gravité exceptionnelle, dans un établissement lui aussi exceptionnel, cet évènement isolé doit connaître des sanctions exceptionnelles et très lourdes. C’est ce que la collectivité municipale attend de la justice »

Par Jérémy Renard