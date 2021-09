L’association de défense des droits des animaux, PETA, a tenu à rendre hommage au monstre sacré du cinéma français qu’incarnait Jean-Paul Belmondo après sa disparition survenue ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans.

C’est via un communiqué que PETA a tenu à réagir à la suite de la disparition de Jean-Paul Belmondo ce lundi. « PETA se souviendra de Jean-Paul Belmondo non seulement comme la légende du cinéma français qu’il était mais aussi comme un ami cher des animaux. » C’est par ses premiers mots que l’association de défense animalière a souhaité rendre hommage au monstre sacré du cinéma français qu’incarnait Jean-Paul Belmondo.

Si l’acteur a rencontré un immense succès tout au long de sa carrière, celui-ci était une personnalité très engagé qui militait pour la cause animalière. L’acteur avait notamment mis sa notoriété au service des taureaux terrifiés qui sont tourmentés dans les arènes en se prononçant contre la corrida. Jean-Paul Belmondo qui avait appelé le Conseil constitutionnel à « bannir la torture, l’abolir sur l’ensemble du territoire » et dénonçant le « lobby de la tauromachie » et cette « barbarie » qui « n’a pas sa place dans la France du XXIe siècle ».

Si il était reconnu pour être un fervent défenseur de la cause animale, l’acteur français soutenait régulièrement les refuges animaliers. Il avait par ailleurs adopté deux chiens auprès de la Fondation Brigitte Bardot. « un acte de bonté dont PETA encourage toute personne qui souhaite accueillir un animal chez elle – et a le temps et les ressources nécessaires pour en prendre soin à vie – à s’inspirer en son honneur, particulièrement en cette période de crise de surpopulation dans les refuges. » fait savoir l’association de défense des droits des animaux qui exprime aujourd’hui son soutien aux proches de l’acteur qu’elle considère comme étant « acteur légendaire et militant engagé et bienveillant envers les animaux. »

Par Jérémy Renard