Les fonctionnaires de police ont été pris à partie par une quinzaine d’individus ce lundi alors qu’ils venaient d’interpeller un suspect dans le cadre d’une opération antidrogue dans une cité de Marseille. Deux policiers ont été blessés.

C’est un nouveau faits-divers qui témoigne de la difficulté et du manque de moyen des policiers dans les quartiers nord de Marseille. Ce lundi, plusieurs policiers qui menaient une opération antidrogue dans la cité Frais Vallon, ont été violemment attaqués par un groupe d’individus, fait savoir la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

❌⚠️Opération antistup cité Frais Vallon : un policier blessé par un groupe d'individus durant une interpellation. Immédiatement les👮‍♀️👮‍♂️de la division Nord y retournent et interpellent à nouveau !

➡️ Dans la foulée, opération de sécurisation des CRS.

Soutien au policier blessé. — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) September 6, 2021

Quelques instants plus tôt, les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) appartenant au 13e arrondissement de Marseille avaient appréhender un homme au cours d’une opération anti-stups. Soupçonné d’être un trafiquant de drogue, l’homme portait une sacoche contenant une importante somme d’argent. Alors que les policiers poursuivaient leurs investigations dans la cité, à la recherche de produits stupéfiants, ces derniers ont dû faire face à une quinzaine d’individus qui les ont pris à partie.

Au cours des affrontements avec la police, les individus sont parvenus à récupérer la sacoche remplie de billets que les policiers avaient saisi quelques instants plus tôt. Dans l’action, ces derniers sont parvenus à libérer l’homme qui était interpellé malgré ses menottes aux poignets. Un policier a été hospitalisé après avoir reçu un coup de bâton à la tête et s’en est sorti avec plusieurs points de suture ainsi que 7 jours d’ITT. Un second policier a quant à lui été blessé à la main.

Toujours selon la préfecture, des policiers arrivés en renfort, ont procédé à l’interpellation de deux personnes alors qu’ils faisaient fasse à une pluie de projectiles. Le calme est finalement revenu dans la cité après l’arrivée de plusieurs unités de CRS sur les lieux.

Cette violente agression intervient seulement quelques jours après la visite d’Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Le chef de l’État qui était en déplacement durant trois jours, avait été à la rencontre des habitants des quartiers nord pour évoquer les difficultés ainsi que la lutte contre les violences liées au trafic de drogue qui y est grandissante depuis quelques mois à Marseille.

Par Jérémy Renard