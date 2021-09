La maire socialiste de Paris a prévu d’officialiser ce dimanche 12 septembre sur le plateau du JT de 20 heures de TF1 sa candidature aux élections présidentielles de 2022.

Déjà lancée dans une forme de course à la présidentielle, notamment via sa plate-forme de débats et d’échanges Idées en Commun, et alors que tout le monde s’y attend, Anne Hidalgo n’a pourtant toujours pas officialisé sa candidature.

Anne Hidalgo a réservé sa parole à une chaîne et à un horaire nettement exposé : le 20 Heures de TF1. « C’est une stratégie de l’ancienne école mais c’est assez logique », glisse un professionnel de la télé, rappelle Le Parisien.

Le débat engagé chez les Verts dans le cadre de la primaire mais aussi la candidature d’Arnaud Montebourg l’auraient poussé à accélérer. « Elle veut cranter les choses », glisse un socialiste. Un autre confirme : « C’est le bon moment. Après l’université d’été du PS de Blois de la fin août, qui a été une rampe de lancement plutôt réussie, sa candidature est devenue un secret de Polichinelle. Elle ne peut plus attendre », rapporte le quotidien.

La possible candidature de la maire de Paris fait l’objet de spéculations depuis plusieurs semaines. Interrogée à ce sujet lors des journées d’été des socialistes à Blois, elle a demandé aux journalistes de « patienter » et a promis aux militants « une très belle aventure démocratique », selon BFM TV.

Anne Hidalgo, qui revient de Tokyo mardi avec le drapeau des Jeux Olympiques pour les Jeux à Paris en 2024, se rendra dans la semaine à Montpellier pour rencontrer les députés, les sénateurs et les députés européens PS qui seront réunis pour les journées parlementaires du Parti socialiste. En effet, sa candidature doit être validée par le vote interne des militants socialistes.

Par Emma Forton