Un mariage est un luxe qui nécessite des coûts incroyables – à la fois financiers et moraux. C’est pour cette raison qu’après une célébration à grande échelle, il est si difficile d’allouer de l’argent pour un voyage digne. Et c’est pourquoi il est si important après le mariage de changer d’atmosphère et d’aller toujours là où vous rêvez.

Malheureusement, plus souvent qu’autrement, une lune de miel est les vacances habituelles d’un couple au bord de la mer. Mais l’essence d’une lune de miel est d’ouvrir de nouveaux horizons et de commencer une vie ensemble dans un endroit incroyable. Si vous avez trouvé votre femme Ukraine pour mariage, alors il est temps de choisir un lieu pour un voyage romantique. L’Islande n’est pas une destination de voyage pour les vacanciers passifs, mais pour ceux qui ont soif d’aventure!

Voyage de noces en Islande

Quel est le meilleur endroit pour partir en lune de miel pour profiter de la nature? Nous conseillons aux jeunes mariés de se rendre dans la mystérieuse Islande. Cet endroit est parfait pour se vider l’esprit, observer la nature incroyable, profiter des chefs-d’œuvre naturels du monde.

Particularités d’un voyage romantique en Islande

Alors que faut-il savoir avant de partir dans ce beau pays?

Ce voyage ne convient pas aux couples qui souhaitent profiter du soleil et nager dans la mer douce. Mais aucune station balnéaire ne vous offrira l’expérience à laquelle vous pouvez vous attendre lors de votre voyage de noces en Islande. Il y a des océans, des glaciers, des montagnes, des plaines, des volcans, des lacs et des animaux qui marchent librement à un jet de pierre de vous!

Cela vaut la peine de voyager seul dans ce pays – il est préférable de louer une voiture. Les routes, heureusement, y contribuent!

Planifiez votre itinéraire à l’avance et choisissez les endroits que vous voulez absolument visiter.

Ambiance islandaise

Pour que tout reste au plus haut niveau, nous vous suggérons de vous rendre dans l’une des meilleures stations géothermiques de la planète – le Blue Lagoon en Islande. En 2005, il a été reconnu comme le meilleur complexe thermal sur Terre. Grâce aux propriétés curatives uniques de l’eau, vous pouvez non seulement vous reposer, mais également améliorer la santé de votre peau. Le Blue Lagoon est situé au sud-ouest de l’Islande sur une péninsule créée par une éruption volcanique. En fait, la station se dresse sur de la lave solidifiée. Quelle que soit la météo en Islande, hiver comme été, la température de l’eau dans le lagon ne descend pas en dessous de 37°C, vous pouvez donc toujours vous baigner.

Le caractère unique de la lagune islandaise réside dans les propriétés particulières de l’eau. Il contient du sel marin, de l’argile blanche, du quartz, du silicium, des algues bleu-vert. Mais le plus important est que les bactéries ne se multiplient pas dans cette eau.

En payant un ticket, le visiteur accède à une «vraie clinique»: argile unique, hammams thermaux, cascades. Et si vous avez de la chance, il y a aussi les aurores boréales au-dessus de vous. N’est-ce pas romanesque?

Comment s’y rendre: de l’aéroport de Keflavik au Blue Lagoon en taxi ou en bus à environ 25 km. De Reykjavik – environ 40 km.

L’Islande est tout simplement une destination de lune de miel inoubliable!