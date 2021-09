Météo France annonce d’importantes précipitations qui sont annoncées pour ce mardi après-midi dans le sud de la France.

D’importantes pluies accompagnées d’orages parfois plus ou moins violents sont attendus dans la majeur partie du pays. Météo France a placé six départements du sud en vigilance orange comme l’Hérault (34), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Lot (46), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82). Le département du Gard fait quant à lui l’objet d’une surveillance accrue en raison de phénomènes météo beaucoup plus importants. Celui-ci est placé en vigilance rouge par Météo France.

« Sur le Languedoc, le temps est très pluvieux. Ces pluies s’accompagnent d’orages et sont marquées jusqu’à la mi-journée. De fortes rafales de vent sont à prévoir, ainsi que de la grêle par endroits. Le sud de la vallée du Rhône est également affecté par des passages pluvio-orageux parfois marqués. Le temps orageux se généralise et menace une grande partie du pays. », précise Météo France dans son dernier bulletin.

Des orages violents sont attendus, avec des précipitations allant de 80 mm à 100 mm, voire plus, en peu de temps, poursuit le site météorologique.

