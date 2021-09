[Contenu Sponsorisé]

Nouvelles saisons, reboot ou sorties inédites, cette année ne manque pas de satisfaire les amoureux du petit écran. Avec les catalogues proposés par les différentes plateformes et chaînes TV, chacun y trouve son bonheur. Découvrez quatre séries à ne pas manquer cette année. Au programme : braquage de banque, disparition inexpliquée, une histoire sous la neige et la jeunesse dorée de Manhattan.

La Casa de Papel, l’ultime saison

La Casa de Papel fait partie des séries Netflix les plus regardées de ces dernières années. Après quatre saisons, elle revient en force pour son dernier volume très attendu par ses fans.

La série retrace les aventures de huit braqueurs aux noms aussi originaux que communs : ceux de grandes villes. Au cours de la saison 1, le Professeur et ses recrus se sont attaqués à la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre en Espagne. S’en sont ensuite suivi les plus grandes banques, jusqu’à la Banque centrale du pays.

Des rebondissements à chaque épisode, une intrigue palpitante et une histoire passionnante, la série d’Álex Pina a connu un succès planétaire. Pour cette dernière saison, diffusée en deux parties, le niveau d’attente a été plus élevé que jamais.

Disparu à jamais du roi des polars

Les fans du grand auteur Harlan Coben ont été gâtés ces dernières années. Après l’adaptation de son livre Innocent en 2020, c’est au tour du bestseller Gone for good d’avoir droit à sa version télévisée. Diffusée sur Netflix, la série a déjà trouvé ses fans.

Disparu à jamais se concentre sur l’histoire de Guillaume Lucchesi. Après la mort de son amour de jeunesse et de son frère, le protagoniste perd goût à la vie. Dix ans plus tard, il retrouve la lumière grâce à sa fiancée Judith. Pourtant, celle-ci disparait sans laisser d’indice. Entre retour dans le passé, mystères et secrets de famille, la série a su retranscrire l’univers de Harlan Coben.

Beartown : du hockey et du mystère

Beartown tire son histoire du livre éponyme écrit par Fredrik Backman. L’histoire prend place dans un petit village scandinave où rien d’extraordinaire ne se passe généralement. Les moyens n’étant pas au rendez-vous, diriger l’équipe de hockey locale n’est pas si facile que ça. Ce, même pour Peter Andersson, ancien joueur de la LNH.

Cependant, les habitants de ce village verront leur quotidien bouleversé du jour au lendemain lorsque l’équipe se rapprochera d’une victoire attendue. Si l’histoire semble tourner autour du hockey sur glace, l’adaptation est loin de la catégorie des séries sportives.

Beartown retrace l’univers glacial et sombre des séries policières suédoises. En 5 épisodes seulement, elle a su transmettre toute une histoire, entre jeu malsain, violence, accusations et trahison.

Gossip girl, le retour

De 2007 à 2012, Gossip Girl a conquis les petits écrans pour devenir une des séries les plus populaires au monde. Tirée du livre du même nom de Cecily Von Ziegesar, la série raconte le quotidien de jeunes de l’Upper East Side. Aujourd’hui, l’élite New-Yorkaise fait son grand retour.

Si la nouvelle série reprend l’univers du livre et de la série originale, elle apporte sa touche personnelle. La version 2021 est plus adaptée à la réalité d’aujourd’hui. Plutôt qu’un blog, le réseau social Instagram est le nouveau terrain de Gossip Girl.

Diffusée sur HBO Max, la saison 1 est divisée en deux parties, dont la première partie a été diffusée en juillet 2021. La seconde partie quant à elle est prévue pour novembre prochain. Également, la saison 2 a déjà été annoncée officiellement.