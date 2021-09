[Contenu Sponsorisé]

La possibilité de consommer est partout, dans la rue, dans les médias, devant le téléphone ou l’ordinateur. Et les réductions tout au long de l’année accentuent la tentation pour ne pas passer à côté d’une bonne affaire. Mais succomber à la tentation trop régulièrement peut avoir des effets négatifs sur votre vie. La surconsommation pèse sur le budget, mais aussi sur la planète. Le gaspillage vestimentaire contribue à la pollution et au réchauffement climatique entre la production et le transport. L’industrie du textile compte parmi les plus polluantes. Le nombre de vêtements produits ne cesse d’augmenter alors que les prix diminuent.

Alors, comment choisir les bonnes réductions parmi les milliers d’offres ? Voici quelques conseils pour consommer sans excès et sans se ruiner.

Choisissez la bonne période

Les réductions ont lieu toute l’année. La période des soldes n’est plus attendue comme avant. Black friday, french days et autres événements rythment l’année et permettent d’économiser sans attendre. Il y a aussi les codes promos, les bons plans, les cadeaux de fidélité… Une série d’avantages développés par les marques qui peut devenir dangereux. Choisissez le bon moment parce que toutes les réductions ne sont pas au même niveau et ne concernent pas les mêmes produits. De la même façon, si vous cherchez un cadeau pour un anniversaire ou pour Noël, vous pouvez anticiper en profitant d’une promotion, d’une liquidtion ou d’une vente flash, afin de ne pas succomber dans le rush des fêtes qui poussent à la consommation.

Privilégiez des produits de qualité

Parmi la jungle des produits, optez pour la qualité plutôt que pour la quantité. Les réductions peuvent vous permettre d’accéder à des articles qualitatifs à des prix abordables. Une bonne façon d’utiliser un bon plan.

Au contraire, il est tenant d’ajouter de nombreux articles pas chers, fabriqués en Chine. Seulement, un après l’autre, la facture se gonfle inutilement avec des produits superflus.

Choisissez vos sites et vos marques

La concurrence est telle qu’il est souvent difficile de choisir, jusqu’à ne plus savoir où donner de la tête. Face à l’avalanche de réductions, faites confiance aux sites de promotions et aux marques que vous connaissez ou qui vous sont conseillés par des proches. S’il est tentant de cliquer ou de suivre le lien du mail reçu, votre expérience personnelle vous permettra d’utiliser les bonnes offres au bon moment et sereinement.

Achetez les articles dont vous avez besoin

Enfin, dernier conseil, ne consommez que soi vous en avez besoin. Il est important de se faire plaisir. Un pantalon ou une paire de chaussures remontent le moral. Mais si c’est pour rester dans votre armoire, à quoi bon ? Que ce soit pour vous ou pour vos proches, faites une liste des besoins avant de commencer votre shopping. Ainsi, vous pourrez maîtriser vos achats. De la même manière, soyez patients. Si vous ne trouvez pas l’article dont vous avez besoin ou correspondant à votre budget, attendez. Acheter par défaut pousse à la surconsommation puisque vous aurez toujours la tentation d’acheter le produit recherché à la base. Or, avec les nombreuses promotions tout au long de l’année, vous trouverez le bon produit à un moment.