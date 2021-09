Après avoir chacun manifesté publiquement leur volonté de débattre l’un face à l’autre, le candidat désigné de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et le polémiste Éric Zemmour, ont fini par trouver une date : ils débattront ce jeudi soir à 20h45 sur BFMTV, avec en fond des arrière-pensées électorales. Les échanges, qui s’annoncent corsés, porteront sur « différents sujets d’actualité qui sont au cœur de la campagne présidentielle : sécurité, économie, santé, écologie, immigration, société… ».

Les deux hommes se cherchent depuis le printemps sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon a proposé début septembre un débat à Eric Zemmour, que ce dernier a accepté et « tous les médias ont appelé pour organiser la confrontation », raconte un Insoumis selon Franceinfo.

Animé par Aurélie Casse et Maxime Switek, le débat sur BFMTV a été soumis à des conditions notamment le fait que l’émission ne doit pas se limiter aux thèmes identitaires : « pas question de ne parler que d’immigration » par exemple, mais aussi de consacrer une large part aux thèmes de LFI – l’écologie, le pouvoir d’achat. Les questions de l’Europe ainsi que de la crise sanitaire devraient également être abordées.

Le choix de la date du 23 septembre pour organiser ce débat peut surprendre. En effet, en même temps sur France 2 sera diffusé le premier numéro de « Elysée 2022 », le nouveau rendez-vous politique du service public audiovisuel. L’émission opposera le même soir Valérie Pécresse à Gérald Darmanin. Selon Le Figaro, le choix de BFMTV de diffuser ce débat politique ce jour-là, malgré le risque de subir la concurrence d’une autre chaîne, serait lié à Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier serait « fâché avec France 2 » et aurait imposé la date du 23 septembre qui coïncidait avec la première de « Elysée 2022 ».

Les deux personnalités ont fait la promotion du débat sur leurs comptes Twitter respectifs en rappelant l’heure prévue pour le début des échanges : « Rendez-vous ce jeudi 23 septembre à 20h45 sur BFMTV pour un débat contre Eric Zemmour » d’un côté, et un simple « Je compte sur vous » accompagné du visuel de la chaîne de l’autre.

Ce débat représente également l’occasion de confronter le programme du leader de La France Insoumise aux propositions du polémiste. D’un côté, Eric Zemmour a proclamé vouloir lutter contre le « déclin français ». De l’autre, le leader de LFI entend passer de « lois d’urgence sécuritaire » ou « lois d’urgence sanitaire » à des « lois d’urgence sociale ».

Est-ce que ce débat représente un réel risque électoral pour les deux hommes ? La balance penche du côté du « non ». Comme le rappelle Franceinfo, J.L Mélenchon va « préparer ce débat comme il prépare n’importe quelle émission ». De l’autre côté, l’entourage d’Éric Zemmour explique plutôt bien pourquoi c’est un débat sans risque pour les deux : « parce que c’est un débat sans perdant ». Dans ce genre de confrontation, « personne ne va voler une voix à l’autre, au contraire, chacun soude un peu plus son camp ».

S’il n’a pas encore officiellement annoncé qu’il se lançait dans la course à la présidentielle, Eric Zemmour a affirmé la semaine dernière dans l’émission « On est en direct » sur France 2 qu’il « n’avait pas peur » d’être éventuellement candidat et qu’il en avait « envie », mais qu’il voulait « choisir son moment » pour annoncer sa décision.

Un affrontement critiqué par les candidats à la présidentielle

Le choix de Jean-Luc Mélenchon d’en découdre lors d’un débat avec le polémiste est mal accueilli par les autres participants officiels de l’élection.

A gauche, Anne Hidalgo et Fabien Roussel mettent en garde Jean-Luc Mélenchon, estimant que le leader de la France insoumise va trop loin. « Je serais bien sûr d’accord de participer à un débat avec l’ensemble des candidats, mais Eric Zemmour vient hystériser le débat politique », juge la candidate PS, tandis que celui du Parti communiste ne « comprend pas qu’on puisse débattre avec un homme condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale », rappelle BFMTV.

De son côté, l’écologiste Yannick Jadot déplore que le choix de Mélenchon d’en découdre avec le polémiste offre une publicité à Zemmour. Il a ajouté : « J’ai l’impression que Jean-Luc Mélenchon veut profiter de la bulle médiatique de Zemmour pour peut-être relancer sa campagne ». Un sentiment partagé par l’eurodéputé Raphaël Glucksmann : « Si Eric Zemmour est candidat à la présidentielle et que les autres candidats débattent avec lui, très bien. Mais aujourd’hui on a l’impression que tout participe à son buzz, et je pense que tout le monde cherche à en profiter », estime le député européen Place publique.

Seule Marine Le Pen semble encourager l’affrontement : « Je pense qu’il faut toujours débattre. La vie politique ce n’est que la confrontation des idées ».

